الكاميرات تكشف أسباب وفاة شاب أسفل عجلات قطار محطة رمسيس

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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل وفاة شاب أسفل قطار في محطة رمسيس مساء السبت، وتحول جثته لإشلاء على أحد أرصفة المحطة.

وأوضحت التحريات أن الشاب انزلقت قدمه أثناء صعوده إلى القطار، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

وقررت النيابة العامة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، للتأكيد علي سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة، وطالبت مباحث القاهرة بسرعة إجراء تحرياتها في الحادث وظروفها وملابساتها.

كانت نقطة شرطة السكة الحديد بمحطة رمسيس، قد تلقت بلاغاً يفيد مصرع أحد المواطنين دهسا تحت عجلات القطار برمسيس، وانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على أشلاء خاصة بجثة الشاب، وباستخراجها تبين أن الشاب وعثر معه على الأوراق التي تدل على هويته، ويدعى "م.ح.م" 20 سنة.

تم تفريغ الكاميرات الموجودة داخل محطة رمسيس التي وثقت لحظة وقوع الحادث، بأن الشاب اختل توازنه أثناء صعوده القطار وسقط تحت عجلات القطار قتيلاً.

تم تحرير محضر وإخطار أسرته بالواقعة لتعرفت عليه.

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