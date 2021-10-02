«ظاهرة مصرية خالصة».. الصحة تكشف نسبة الآثار الجانبية الشديدة بعد تلقي لقاح كورونا

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كشف الدكتور حسام حسني رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، حقيقة نقص أدوية فيروس كورونا أو مخزون الأكسجين.

وقال حسني، في تصريحات تلفزيونية: «لا يوجد أي نقص في الأدوية المحلية، وأي نقص يكون مرتبط بنقص الأدوية على مستوي العالم ككل».

وتابع حسني: «مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا واحتياطي من الأكسجين في منتهى القوة»، لافتا إلى أن توفير الأكسجين الشاغل الأساسي للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وكشف حقيقة ما تردد عن عدم فعالية لقاحات كورونا وأمانها، قال: «لا أعلم مصدر تلك الشائعات بل هو أمر مخطط لإبعاد المواطنين عن اللقاحات، تلك الشائعات ظاهرة مصرية خالصة، العالم كله يتلقى التطعيمات وهناك دول وصلت إلى نسبة تغطية 70%.

وأشار إلى أن اللقاح يحمي من الأعراض الشديدة والوفيات، قائلًا إن نسبة تعرض المواطنين لآثار جانبية شديدة عقب تلقي التطعيم 5 في المليون وهي نسبة لا تشغل العامة.