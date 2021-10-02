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"طالبان" تنشر 500 "انتحاري" على حدود أفغانستان

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"طالبان" تنشر 500 "انتحاري" على حدود أفغانستان "طالبان" تنشر 500 "انتحاري" على حدود أفغانستان
استعانت بهم في السيطرة على ولاية بنجشير

كشف نائب حاكم ولاية بدخشان نصار أحمد أحمدي، اليوم (السبت)، أن حركة طالبان ستنشر كتيبة انتحارية مكونة من 500 مهاجم، على حدود أفغانستان، خاصة في ولاية بدخشان المجاورة مع الصين وطاجيكستان.

وبين "أحمدي" أن الكتيبة تحمل اسم "جيش منصور"، وهي نفس المجموعة، التي نفذت في الماضي هجمات انتحارية في مناطق سيطرة قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية السابقة في ظل الوجود الأمريكي.

وأضاف أن "طالبان" كونت الكتيبة قبل أسبوع واحد من سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل في أغسطس الماضي، وأنها ساعدت في السيطرة على ولاية بنجشير.

وقال "أحمدي": "لو ما كانت هناك هذه الكتيبة لكانت هزيمة أمريكا أمرًا مستحيلاً، فهؤلاء الرجال الشجعان كانوا يرتدون سترات مفجرة ويفجرون القواعد الأمريكية في أفغانستان، وهؤلاء أناس بلا خوف حرفياً".

وأشار إلى أن الكتيبة مجهزة بجميع المعدات والمركبات ولديها امتيازات أكثر من مقاتلي "طالبان" الآخرين، وفقاً لـ" اليوم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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