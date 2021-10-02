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تمكنت قوات الحماية المدينة فى البحيرة، من السيطرة علي حريق كبير فى مول تجاري متخصص فى الملابس في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وتلقت قوات الحماية المدنية فى محافظة البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم فى مول ملابس شهير، في منطقة البنوك بمدينة دمنهور.

انتقلت قوات الحماية المدينة، برئاسة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدينة بالبحيرة، وتم فرض كردون أمني حول مكان الحريق، وتم السيطرة عليه دون وقوع إصابات بشرية.

وتواصل أجهزة الأمن ورجال المباحث التحريات لمعرفة أسباب الحريق، وتحرر محضرًا بالواقعة.

السيطرة على حريق هائل بمول ملابس فى البحيرة

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