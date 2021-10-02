4 وديات تُجهز سموحة لانطلاق الدوري

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن خوض الفريق 4 مباريات ودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال سامي إن الفريق سيواجه أندية البنك الأهلي والمصرى البورسعيدى والنادى الإسماعيلي وطلائع الجيش.

وكشف سامي عن الجدول الزمني لإقامة المباريات الودية مؤكدا أن سيخوض مواجهة البنك الاهلي في 6 أكتوبر الجارى، ويواجه المصرى البورسعيدى في 8 من ذات الشهر، الإسماعيلي في 11 اكتوبر، ويختتم مبارياته بمواجهة طلائع الجيش 13 أكتوبر.

يذكر أن سموحة، دعم صفوفه في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من مصطفي الخواجة صانع ألعاب أبوقير للأسمدة، أحمد سعد، ظهير أيمن نادي بايونير، بهاء مجدي، ظهير أيسر البنك الأهلي، ولاعب خط الوسط حسين فيصل وصانع الألعاب مهاب أشرف، لاعبى نادي الزمالك وعبدالرحمن عامر، لاعب خط وسط انبي.

كما تعاقد مع الجناح الأيمن محمد بسيوني، ولاعب الوسط الأنجولي داسافا وصانع الألعاب النيجيري سيكيوريه، والجناح الأيسر أمير عادل، جناح نادي وادي دجلة السابق، وحصل سموحة على خدمات أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة، لاعبى النادي الأهلي على سبيل الإعارة ومحمد عبدالعاطي لاعب حط وسط وادي دجلة لمدة موسم على سبيل الاعارة بنية البيع.