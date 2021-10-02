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استشاري: هذا سبب تأخر الإنجاب لدى الرجل

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استشاري: هذا سبب تأخر الإنجاب لدى الرجل استشاري: هذا سبب تأخر الإنجاب لدى الرجل

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قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن أول إجراء يجب القيام به عند تأخر الإنجاب هو إجراء تحليل فحص السائل المنوي، خاصة انه إجراء سهل وبسيط وقليل التكلفة، وفي حال التأكد من عدم وجود مشكلة لدى الرجل، يتم فحص السيدة، لمعرفة السبب وعلاجه.

وتابع «الفقي»، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن مشكلة تأخر الانجاب لدى الذكور تتمثل في ضعف الحيوانات المنوية، أو انعدام الحيوانات المنوية، والضعف قد يكون بسبب ارتفاع نسبة التشوهات، أو ضعف حركة الحيوانات المنوية، أو قلة السائل المنوي، أو قلب الحيوان المنوي المسؤول عن التخصيب ضعيف.

ولفت إلى أن المريض الذي يعاني من دوالي الخصية قد يحتاج إلى إجراء فحص كل عام أو 6 شهور، للتأكد من عدم تأثر حيوناته المنوية من الدوالي، وفي حال تأخر الإنجاب من الممكن إجراء تدخل جراحي لعلاج الدوالي.

المصرى اليوم

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