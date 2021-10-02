«الري» تعلن الملامح النهائية إستعدادا لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه

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عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، لاستعراض الاستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤- ٢٨ أكتوبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص»، والتي تعد الملامح النهائية لأسبوع القاهرة للمياه.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الري، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه من المقرر عقد ٦ جلسات فنية خلال فعاليات الأسبوع، حيث تقدم للأسبوع أكثر من ١٥٠ بحث علمي من عدة دول تضم أبحاث مقدمة من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس، الأمر الذي يضيف زخما علميا للأسبوع ويساعد على تبادل الافكار والخبرات ويساهم في تحديد مجالات الشراكة والتعاون على كافة الأصعدة والمستويات العلمية والدولية.

وأضاف «عبدالعاطى» أنه تم اختيار حوالي ٤٠ بحث من خلال اللجنة العلمية للأسبوع والتي تتضمن عددا من العلماء والخبراء في مجالات المياه والبيئة والتغيرات المناخية، للعرض ضمن فعاليات الأسبوع، موضحاً أنه سيتم خلال فعاليات اليوم الأول من فعاليات الأسبوع عقد الجلسة الفنية الأولى تحت عنوان «التعاون على المستوي الإقليمي والقطاعي لتحقيق الأمن المائي»، وستتضمن الجلسة مشاركة عدد من الباحثين والخبراء الدوليين حيث سيتم استعراض آليات وأدوات التعاون فيما يخص المياه الدولية، بالإضافة لاستعراض بحث حول العلاقة بين التغذية والثقافة العامة والصحة وطبيعة التعامل مع الأنهار الدولية.

وأوضح وزير الري إنه سيتم عقد جلستين فنيتين في اليوم الثاني تحت عنوان «التطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية»، وكذلك إدارة الفيضانات والسيول كمصدر غير تقليدي للمياه العذبة، كما سيتم عرض بحث عن الاستخدام الفعال لمياه الصرف من المزارع السمكية في تحسين جودة المحاصيل وزيادة إنتاجية المياه في أنظمة الاستزراع المائي المتكاملة، كما سيتم عرض بحث عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على المياه.

ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، أنه سيتم عقد الجلسة الفنية الرابعة خلال فعاليات اليوم الثالث تحت عنوان «المياه والمجتمع» والتى ستناقش عدد من الابحاث العلمية حول حوكمة المياه من خلال معالجة فجوات البحث والابتكار في المستقبل، وبحث حول الزيادة السكانية وخطة تخفيف الضغط على الشواطئ المصرية.

وأضافت «إيمان سيد»، إنه خلال اليوم الرابع من الفعاليات سيتم عقد جلسة فنية تحت عنوان «المياه والتغيرات العالمية» والتى سيشارك فيها عدد من الخبراء والباحثين في مجالات المياه والتغيرات المناخية، حيث سيتم عرض بحث عن الجفاف الموسمي وتأثيرات تغير المناخ في المنطقة العربية، وبحث عن تأثير تغير المناخ على درجة حرارة مياه بحيرة قارون ومعدل البخر بها.

وأوضحت رئيس قطاع التخطيط إنه أثناء فعاليات اليوم الخامس سيتم عقد جلسة فنية عن «الابتكار في العلوم المائية» من خلال عرض بحث حول إزالة النترات من الماء عن طريق استخدام بذور الشيا، كما سيتم عرض بحث عن النمذجة الهيدروديناميكية لميناء مقترح بنائه على نهر النيل.

ولفتت «إيمان سيد»، إلى إنه من المقرر أن تتابع السكرتارية الدائمة للاسبوع باستمرار موقف المسابقات المختلفة التي ستُعقد خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج والتي انتهى التقديم لها في نهاية أغسطس الماضى بمشاركة ٢٩ مشروع من ١١ جامعة، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق والتي تقدم لها ١٩ باحث من ١٢ جامعة، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام للعام الرابع على التوالي من خلال إسبوع القاهرة للمياه، حيث قامت لجنة التحكيم بتقييم واختيار أفضل ١٠ تجارب، وسوف يتم تقديم أنظمة ري ذكية للمراكز الأولى، وتقدم الجوائز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى جانب آخر، تتواصل الترتيبات الخاصة بمسابقة «شباب المبتكرين في مجال المياه» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن المشاركة بمشروعات وابتكارات لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والتي شارك فيها الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية بأكثر من ٦٠ بحث في مجال المياه، وتقام مسابقات مشروع التخرج، والثلاث دقائق، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تحت رعاية بنك الاستثمار الأوروبي.