«بحوث الصحراء» ينفذ برنامج بحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، فريق بحثي من المركز للقيام بزيارة ميدانية إلى مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء وذلك ضمن أنشطة البرنامج البحثي «دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في المجالات الزراعية والتنموية»، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتنمية الشاملة بسيناء، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنمية الزراعية في سيناء.

وقال رئيس مركز بحوث الصحراء في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن هذا البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الإستفادة المجتمعية من أنشطة وخدمات الوزارة والمركز وإقامة وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة القائمة على الموارد البيئية المحلية لأبناء سيناء في سبيل خدمة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.

وأضاف «زغلول»، أن البرامج البحثية لمركز بحوث الصحراء تراعي الطبيعة الجغرافية والموارد المائية والأرضية في سيناء لضمان تحقيق التنمية المستدامة ومنع إستنزاف هذه الموارد بما ينعكس على البعد الاجتماعي للعمل البحثي، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تساهم في تحقيق الأهداف التطبيقية للبحوث العلمية.

وأشاد رئيس مركز بحوث الصحراء بالجهود المبذولة من الفريق البحثي القائم بالزيارة، مؤكدًا تقديم كل الدعم لمثل هذه البرامج التي تعكس تطبيق البحوث العلمية على أرض الواقع مع ضرورة الإهتمام بالتنمية الزراعية في المناطق الأكثر إحتياجا لدعم مواطني ومزارعي الصحراء.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالعال رئيس البرنامج البحثي، أن الفريق المشارك في الزيارة التقى عدد من القيادات التنفيذية، وشيوخ وعواقل القبائل بمركز ومدينة الحسنة وقراها وتوابعها، موضحاً إنه تم عقد حلقات نقاشية مع مختلف فئات المجتمع البدوي ( الزراع، الشباب، المرأة) تم خلالها التعريف بأهداف البرنامج وبحث سبل تنفيذ أنشطته البحثية والتطبيقية، والوقوف على أهم المشكلات المتعلقة بالتنمية الزراعية بالمنطقة محل الدراسة، ووضع مقترحات عملية للتغلب عليها.