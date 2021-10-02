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خبيرة أبراج: الميزان يحب العدل ويسعى دائمًا للحياة والسلام والمودة

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خبيرة أبراج: الميزان يحب العدل ويسعى دائمًا للحياة والسلام والمودة خبيرة أبراج: الميزان يحب العدل ويسعى دائمًا للحياة والسلام والمودة

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قال إيمان خير، خبيرة الأبراج والتاروت، إن أوراق التاروت مستمدة من الحضارة الفرعونية، وهي عبارة 78 كارتًا متقسمة لـ22 كرات أساسي، و56 كارت تحتوي على التفاصيل

وتابعت «خير»، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت،: «التاروت هو مرآة لما هو داخل الشخص، من مشاعر وأفكار وأحاسيس، ومرتبطة بالكواكب والأبراج».

ولفتت إلى أن برج الميزان يحب الحياة والدبلوماسية، ومرأة الميزان لديها روح الطفلة مهما زاد عمرها، ورجل الميزان شيك ورومانسي، ويحب الحياة الحلوة، ويعتبر من أكثر الناس الدبلوماسيين، والصفة الرئيسية لأصحاب برج الميزان العدل، ويسعى دائمًا للحياة والسلام والمودة، ويعتبر مستشار جيد لمن حوله، ونصائحه دائمًا مفيدة للآخرين، ولكنه لا يستطيع أن يوجه النصائح لنفسه.

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