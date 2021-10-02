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مليون منهم يواجهون سوء تغذية.. أطفال أفغانستان يموتون جوعًا

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مليون منهم يواجهون سوء تغذية.. أطفال أفغانستان يموتون جوعًا مليون منهم يواجهون سوء تغذية.. أطفال أفغانستان يموتون جوعًا
استحواذ "طالبان" على السلطة أغرق البلاد في أزمة إنسانية

مليون منهم يواجهون سوء تغذية.. أطفال أفغانستان يموتون جوعًا

حذَّرت مصادر محلية ودولية اليوم السبت من أن الأطفال في أفغانستان يموتون جوعًا، وذلك في تصريحات تأتي بعد تأكيدات أن مليون طفل هناك قد يواجهون سوء تغذية يهدد حياتهم بحلول نهاية العام.

وأوضح مدير الصحة العامة في إقليم غور المتأثر بالوضع، الملا محمد أحمدي، أن 17 طفلاً على الأقل من بين الذين وصلوا إلى المستشفى لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية في الأشهر الستة الماضية، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف بأن مئات الأطفال معرَّضون لخطر المجاعة في الأجزاء الوسطى من أفغانستان.

من جانبه، بيَّن متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة في أفغانستان أنه لا يستطيع تأكيد عدد الوفيات في غور، لكنه يخشى أن يدفع الكثير من الأطفال ثمنًا باهظًا.

ومنذ وصول حركة طالبان إلى السلطة منتصف أغسطس (آب) غرقت أفغانستان بشكل كبير في أزمة إنسانية حادة، كانت تعاني منها أساسًا.

وتفاقمت تداعيات الجفاف وارتفاع المواد الغذائية وفقدان الوظائف بسبب توقُّف المساعدات الدولية والتمويل.

وحذَّرت الأمم المتحدة من أنه بحلول نهاية العام سيحتاج مليون طفل أفغاني دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد الذي يهدد حياتهم، بينما سيعاني 3,3 مليون آخرون من سوء التغذية الشديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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