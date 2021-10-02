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"الحجرف" يؤكد الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وإنهاء الصراع وفقًا للمرجعيات الثلاث

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"الحجرف" يؤكد الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وإنهاء الصراع وفقًا للمرجعيات الثلاث "الحجرف" يؤكد الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وإنهاء الصراع وفقًا للمرجعيات الثلاث

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف -خلال اتصال هاتفي اليوم برئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد- دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وشدد "الحجرف" على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لتمارس أعمالها رغم كل التحديات.

واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع الميدانية والجهود الأممية لإنهاء الصراع، وكذلك جهود دعم اليمن إلى كل ما فيه خير وازدهار، ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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