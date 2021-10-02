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عميد كلية الزراعة بعين شمس يفسر سر انهيار العلاقة بين الفلاح المصري وأرضه الزراعية

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عميد كلية الزراعة بعين شمس يفسر سر انهيار العلاقة بين الفلاح المصري وأرضه الزراعية عميد كلية الزراعة بعين شمس يفسر سر انهيار العلاقة بين الفلاح المصري وأرضه الزراعية

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قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن مشروع تطوير الريف المصري يساهم في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث أن هناك ضخ لاستثمارات كبيرة جدًا في هذا الشأن.

وأضاف الدكتور أحمد جلال، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن الريف المصري تم إهماله لفترة طويلة جدًا، وهذا أدى إلى ظواهر سلبية على الاقتصاد المصري بشكل عام، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون هناك توعية بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن المزارع أصبح يفتقد للعلاقة بينه وبين الأرض الزراعية، مما جعله يحولها لأراضي خرسانية، منوهًا بأنه يجب أن تعاد ثقافة الفلاح المصري المرتبط بالأرض.

ولفت إلى أن المصري القديم كان يعلم جيدًا قيمة الشريان الحيوي الذي يضخ في ، مؤكدًا أن النيل هو شريان الحياة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعدي عليه، أو تلوثه، أو سوء استخدامه بأي صورة أيًا كان.

المصرى اليوم

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