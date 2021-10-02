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العراق: إعلان الطوارئ استعدادا للانتخابات

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العراق: إعلان الطوارئ استعدادا للانتخابات العراق: إعلان الطوارئ استعدادا للانتخابات
كشفت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، عن إجراءات الطوارئ الخاصة بيوم الاقتراع، فيما أكدت إكمال جميع التحضيرات والخطط الخاصة لتأمين الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إن «اللجنة أكملت جميع التحضيرات والخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع، كما أجرت عددا من الممارسات الأمنية وستجرى ممارسات أخرى للتأكد من تنفيذ الخطة بشكل كامل وتحديد الثغرات وتطوير الإيجابيات».

وأضاف، أن «القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية».

حالة إنذار

وأشار الشمري إلى أن «القوات الأمنية بجميع أنواعها دخلت في حالة الإنذار، بدءا من اليوم وستستمر إلى ما بعد الانتخابات ولن تسمح لأحد بالتأثير على الناخبين»، وتابع، أن «الإجراءات ستشمل غلق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات، وكذلك غلق مداخل المحافظات ومنع التنقل بين المحافظات وحظر حركة عجلات الحمل والدراجات والعربات بمختلف أنواعها بجميع المدن وتوقف القطارات».

مبينا، أن «الإجراءات شملت أيضا تخويل اللجنة الأمنية العليا بفرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة، بالإضافة إلى منع جميع التجمعات البشرية بكافة أنواعها».


الوطن السعودية

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