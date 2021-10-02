ترمب يلجأ للقضاء لاستعادة حسابه على تويتر

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طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، من قاض اتحادي في فلوريدا، مطالبة تويتر بإعادة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، بعد أن حذفته الشركة في يناير، بسبب ما وصفته بمخاوف من التحريض على العنف. وقدم ترمب التماسا ضد تويتر، قائلا إن أعضاء في الكونجرس«أجبروا» الشركة على تعليق حسابه.

وكانت تويتر ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي، قد حجبت حسابات ترامب، بعدما هاجم حشد من أنصاره مبنى الكونجرس «الكابيتول» في أعمال شغب دامية يوم السادس من يناير 2021.

ووقع الهجوم بعد كلمة لترمب، كرر من خلالها ادعاء بأن خسارته في الانتخابات، التي جرت في نوفمبر، كانت بسبب تزوير واسع النطاق، وهي اتهامات دحضتها محاكم عديدة ومسؤولو الانتخابات في بعض الولايات.

وقال محامو ترمب في الالتماس، إن تويتر تحظى «بقدر من السلطة والتحكم في الخطاب السياسي في هذا البلد، بشكل لا حدود له ولا مثيل، ويعد خطرا كبيرا على النقاش الديمقراطي المفتوح».