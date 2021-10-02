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«التنمية المحلية» تكشف عقوبات المخالفين لقرار مواعيد غلق المحال في الشتاء ()

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«التنمية المحلية» تكشف عقوبات المخالفين لقرار مواعيد غلق المحال في الشتاء (فيديو) «التنمية المحلية» تكشف عقوبات المخالفين لقرار مواعيد غلق المحال في الشتاء ()

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كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية التي تم تطبيقها في 30 سبتمبر.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنه يتم فتح جميع المحال والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا وتغلق الساعة 10 مساءً شتاء، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 11 منتصف الليل شتاء.

وتابع: "مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق 12 صباحاً شتاء، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة".

واستطرد أنه يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 6 مساء شتاء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

وقال قاسم إن من يخالف مواعيد الفتح والإغلاق للمحال التجارية يتم التنبيه من جانب الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وفي حال الاستمرار في المخالفة يتم الغلق لمدة أسبوعين ثم غلق لمدة شهر ولا يجوز له الفتح إلا بقرار كتابي من المركز التكنولوجي وفي حالة المخالفة للمرة الرابعة يتم سحب الترخيص.

وحول آخر إحصائية لغلق المحال والمطاعم والمقاهي والورش المخالفة في مختلف المحافظات، قال قاسم إنه تم غلق 126484 محلا و97988 سوقا، و96892 مطعما، و118976 مقهى، و108062 ورشة وفق آخر إحصائية أعدتها وزارة التنمية المحلية منذ 10 أيام.

المصرى اليوم

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