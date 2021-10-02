سكرتير عام محافظة السويس يتابع مشروعات التطوير والرصف على أرض المحافظة

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تفقد خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس، أعمال الانشاءات والتطوير للمرحلة الثانية بالحديقة الشاطئية (شاطئ السوايسة )، بمنطقة كورنيش الجديد، والتي تشمل مبني اداري ومطعم ومنطقة كافيهات.

وتفقد السكرتير العام مدرسة الشهيد حافظ شوشة بمنطقة الانصاري بحي السويس بمرافقة ممثلي التربية والتعليم وهيئة الابنية تمهيدا للافتتاح خلال الفترة القادمة، وتابع أعمال تطوير على ترعة السويس بحي الجناين وحي الاربعين وإنشاء ممشى كورنيش بطول 850 متراً على جانبي الترعة بمنطقة الهاويس للحفاظ على منسوب الترعة، والأعمال تشمل تدبيش الترعة وتركيب الستائر الحديدية على جانبي الترعة أمام محطة مياه الرئيسية بمنطقة الباسل.

وقام سعداوي بزيارة إلى قرية عامر بالقطاع الريفي لمتابعة اعمال توصيل الصرف الصحي والمياه والمرافق العامة بعد ضم قري القطاع الريفي للحيز العمراني

وتفقد السكرتير العام مشرعات التنمية بنطاق حي عتاقة شملت شارع جمال عبدالناصر بمدينة السلام ٢بحي عتاقة للوقوف على أعمال رفع كفاءة للمرافق العامة والرصف وانشاء ميدان في منتصف الشارع يضيف محاور مرورية للمنطقة ومتابعة اعمال التطوير في المرافق العامة والرصف بمدينتي اليسر وأحد بحي عتاقة عتاقة لتحسين الاحوال المعيشية لسكان هذه المدينتين .

واستكمل السكرتير العام الجولة بحي فيصل لمتابعة اعمال استكمال تطوير شارع الجامعة وبدء العمل في اعمال التمهيد والتاسيس لرصف شارع ابو بكر الصديق لوربطه بشوارع مدينة السلام 1بحي فيصل وأعمال انشاء ميدان اول شارع الجامعة على طريق الخدمة بحي فيصل.

كما تفقد اعمال الرصف بشوارع بحي الاربعين بداها بشارع العبور الرئيسي وشارع 168 والشوارع الجانبية، مؤكدا على الشركة القابضة بسرعة الانتهاء من تدعيم الصرف الصحي وغرف التفتيش المنتشرة بالشارع قبل الرصف. وتفقد ايضا اعمال تطويرورفع كفاءة محطة صرف صحي الزراير بمدينة العبور .

رافق السكرتير العام في الجولة كل من وليد شوقي رئيس حي عتاقة وممدوح أنور رئيس حي الأربعين وعالية فريد رئيس حي الجناين وفاتن عبدالعظيم رئيس حي فيصل ومديحة صديق مديرعام مديرية الطرق والنقل وضحي تمام مدير إدارة جنوب واشرف السروي مدير التعليم العام وشريف محمد ممثلا لهيئة الأبنية التعليمية واشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بالنظافة ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق ومروة محمد مسؤول هندسة الري ومحمد هنداوي مدير إدارة الصرف بفرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس وسكرتيري ومساعدي رؤساء الاحياء والإدارات الهندسية بالاحياء ومسئولي المرافق الحيوية والشركات المنفذة .