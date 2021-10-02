رئيس دسوق يتابع حالة المرافق العامة وتطهير خطوط الصرف

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نظم مجلس مدينة دسوق حملات النظافة والتجميل، ومتابعة استعداد المدارس، والوحدات الصحية، وتطهير صفايات المطر، وتهذيب الاشجار، وتطهير خطوط الصرف الصحي، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة، بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوي الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافه بقري دسوق محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب، بالإضافة إلى المرور على كافة المدارس والاستعداد للعام الدارسى الجديد ومتابعة حالة المرافق العامة ودوارات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس وتهذيب وتقليم الأشجار، وإزالة الإشغالات.

كما تابع بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق تطهير خطوط الصرف بشارع عبدوة زعلوك والغفران ومتابعة استكمال حل مشاكل الصرف الصحي بالمدينة بمناطق متفرقة.

وقام رؤساء القرى بالعمل على تسليك خطوط الصرف الصحى وخفض المنسوب وصفايات الإمطار بالقرى والتوابع والقيام بتهذيب وتقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الإنارة العامة استعداد لفصل الشتاء ،بالإضافة إلى متابعة المشروعات القومية القائمة بالقرى ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط وخاصة الوحدات الصحية فضلاً عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين.