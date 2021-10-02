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اعترافات موشيه دايان عن نصر أكتوبر : هذه الحرب ثقيلة بأيامها ودمائها ()

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اعترافات موشيه دايان عن نصر أكتوبر : هذه الحرب ثقيلة بأيامها ودمائها (فيديو) اعترافات موشيه دايان عن نصر أكتوبر : هذه الحرب ثقيلة بأيامها ودمائها ()

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عرضت القوات المسلحة المصرية اعترافات وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه دايان، خلال فترة حرب السادس من أكتوبر 1973 بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

قال موشيه دايان حينها: هذه الحرب ثقيلة بأيامها ودمائها. وكان قبل تحقيق الجيش المصري انتصارات كان يردد موشيه دايان: «لدينا العديد من الدبابات والقوات أكثر مما يملكون»، وسريعا ما تبدد القوات المسلحة بفضل رجالها مزاعم إسرائيل بأنهم قوة لا تقهر ويحققوا نصرا غاليا شهد له العالم جميعا بقوة وكفاءة وبسالة الجندي المصري.

ونشرت القوات المسلحة المصرية لقطات نادرة من نصر أكتوبر العظيم 1973 على العدو الإسرائيلي والذي يوافق السادس من شهر أكتوبر من كل عام.

وقامت القوات المسلحة المصرية بنشر عدة فيديوهات عبر موقع اليوتيوب يرصد الاستعداد لحرب أكتوبر المجيد وكيفية تنفيذ خطة الخداع الاستراتيجي للعدو الإسرائيلي مع نشر لقطات نادرة من حرب أكتوبر التي حققت فيها القوات المسلحة المصرية انتصارات كبيرة شهد لها العالم بكفاءة الجندي المصري.

المصرى اليوم

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