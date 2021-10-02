أخبار عاجلة

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال -
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم -
ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا -
قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا -
30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم -
الخارجية: بريطانيا تعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة -
بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

مؤتمر ألماني يوصي بحظر جماعة الإخوان

Print
مؤتمر ألماني يوصي بحظر جماعة الإخوان مؤتمر ألماني يوصي بحظر جماعة الإخوان
أوصى مؤتمر عقده مجموعة من السياسيين، والدبلوماسيين والكتاب في برلين، البرلمان الألماني بضرورة إقرار إجراءات عاجلة، لحظر تنظيم الإخوان ومصادرة كافة أمواله وتعقب مصادر تمويله.

وناقش المؤتمر الذي عُقد في العاصمة الألمانية، بحضور مجموعة بارزة من الكتاب والباحثين هذا الأمر، وقال مدير تحرير مؤسسة ليفانت، شيار خليل، إن تنظيم الإخوان الآن من التنظيمات، التي يجب على أوروبا والعالم أخذ الحذر الكامل منها، نتيجة توغلهم في المؤسسات والمنظمات، وتحديداً في أوروبا تحت غطاء المجتمع المدني. وذلك في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية».

الحرب ضد التطرف

وأوضح خليل أن مؤسسة ليفانت في برلين، بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي الألماني، نظمت المؤتمر لشرح هذه المخاطر للألمان والأوروبيين، ورفع توصيات للبرلمان الألماني والمطالبة بحظر جماعة الإخوان، ووضع معايير جديدة في الحرب ضد التطرف الإسلامي.

كما أكد المؤتمر على أنه من الضروري، رصد مصادر التمويل لأنها تستخدم في اتجاهات أخرى، تهدف لتقوية الجماعة، وسن قوانين لمحاربة التطرف الإسلامي السياسي، وجماعة الإخوان في ألمانيا، أسوة بغيرها من دول الاتحاد الأوروبي.

وخلال المؤتمر تحدث مايكل لابش الخبير الإستراتيجي الألماني في مكافحة التطرف، وهو خبير أمني ومتخصص في الإسلام السياسي، حول الأصول الأيديولوجية لجماعة لإخوان في أوروبا، ولماذا يشكلون تهديدًا للجميع، بجانب مناقشة إستراتيجية وتطلعات الإخوان في أوروبا، وأوجه الدعم المالي للإخوان عبر القنوات الأجنبية.

وأشار لابش إلى موضوع مصادر التمويل، خطر التنظيم على أوروبا والعالم العربي، إذ ناقش وطرح أسماء مشهورة لتنظيم الإخوان.

كما تطرق إلى شخصية مؤسس تنظيم الإخوان، وكذلك الشخصية الإخوانية الأكثر شهرة في فرنسا، وهو طارق رمضان، ودورهما في خدمة مشروع


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة

ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة

ضبط مواطن اعتدى على مسن بالضرب

ضبط مواطن اعتدى على مسن بالضرب

إنهاء تفويض محققي اليمن يشكل انتكاسة للحوثي

إنهاء تفويض محققي اليمن يشكل انتكاسة للحوثي

منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق

منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق