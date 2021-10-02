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"صائد الكبار" يعود لممارسة هوايته.. الطائي يزيد من متاعب التعاون

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"صائد الكبار" يعود لممارسة هوايته.. الطائي يزيد من متاعب التعاون "صائد الكبار" يعود لممارسة هوايته.. الطائي يزيد من متاعب التعاون

واصل فريق الطائي الأول لكرة القدم صحوته محققًا فوزه الثاني على التوالي؛ وذلك بتغلبه على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة في ختام منافسات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الطائي رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الحادي عشر، بينما تجمَّد رصيد التعاون عند النقطة الثالثة في المركز الأخير.

انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

ومنح سميحان النابت التقدم للتعاون عند الدقيقة الـ59 برأسية جميلة بعد متابعته العرضية المثالية من يزيد البكر، وأودعها في شباك الحارس البلغاري مارتن لوكوف.

ردُّ الضيوف لم يتأخر كثيرًا في تعديل النتيجة؛ إذ تمكن متوسط الميدان نوديلج موسونا من تسجيل هدف التعادل للطائي عند الدقيقة الـ66.

وعند الدقيقة الـ74 أضاف أمير سيعود الهدف الثاني للطائي، الذي كان كافيًا لخطف نقاط المباراة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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