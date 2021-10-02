من «ميت أبوالكوم» إلى «العرض العسكرى»

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مولده:

ولد فى الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1918، لأب مصرى وأم من أصول سودانية، فى قرية «ميت أبوالكوم»، بمحافظة المنوفية.

تعليمه الأساسى:

حفظ القرآن فى كتاب القرية الذى مكث فيه ست سنوات، ثم انتقل إلى مدرسة الأقباط الابتدائية بقرية طوخ دلكا المجاورة لقريته وحصل منها على الشهادة الابتدائية.

تعليمه الثانوى:

التحق بمدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالزيتون، ثم مدرسة السلطان حسين بمصر الجديدة، فمدرسة فؤاد الأول الثانوية، ثم مدرسة رقى المعارف بشبرا، وحصل من الأخيرة على الثانوية العامة.

التحاقه بالكلية الحربية:

الرئيس الراحل محمد أنور السادات