من «ميت أبوالكوم» إلى «العرض العسكرى»

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مولده:
ولد فى الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1918، لأب مصرى وأم من أصول سودانية، فى قرية «ميت أبوالكوم»، بمحافظة المنوفية.
تعليمه الأساسى:
حفظ القرآن فى كتاب القرية الذى مكث فيه ست سنوات، ثم انتقل إلى مدرسة الأقباط الابتدائية بقرية طوخ دلكا المجاورة لقريته وحصل منها على الشهادة الابتدائية.
تعليمه الثانوى:
التحق بمدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالزيتون، ثم مدرسة السلطان حسين بمصر الجديدة، فمدرسة فؤاد الأول الثانوية، ثم مدرسة رقى المعارف بشبرا، وحصل من الأخيرة على الثانوية العامة.
التحاقه بالكلية الحربية:
عام 1936 أبرم مصطفى النحاس باشا، رئيس وزراء مصر معاهدة 1936 مع بريطانيا، والتى سمحت باتساع الجيش، تأهبًا للحرب العالمية الثانية مما أتاح له الالتحاق بالكلية.
لقاؤه بجمال عبدالناصر:
بعد التخرج ألحق بسلاح المشاة بالإسكندرية، وفى العام نفسه نقل إلى «منقباد» بصعيد مصر ضمن مجموعة من زملائه الضباط الشبان، وهناك التقى لأول مرة بالرئيس جمال عبدالناصر.
خروجه من الخدمة:
انتقل فى أول أكتوبر عام 1939 لسلاح الإشارة، وبسبب اتصالاته بالألمان قُبض عليه وصدر النطق الملكى السامى بالاستغناء عن خدمات اليوزباشى محمد أنور السادات، وقرر الإنجليز اعتقاله.
فترة الاعتقال:
تنقل ما بين سجن الأجانب بالقاهرة إلى معتقل ماقوسة بالمنيا فى الصعيد ثم إلى معتقل الزيتون بالقاهرة.
هروبه من المعتقل:
هرب عام 1944 وظل مختبئًا، حيث سقطت الأحكام العرفية، وبذلك انتهى اعتقاله حسب القانون، وأثناء فتره هروبه عمل تبّاعًا على عربة لورى، وينقل الأحجار من المراكب النيلية لاستخدامها فى الرصف.
اتهامه فى اغتيال أمين عثمان:
عام 1946 تم اتهامه فى قضية اغتيال أمين عثمان، وزير مالية حكومة مصطفى النحاس وبعد قضاء 31 شهرًا بالسجن حكم عليه بالبراءة.
عمله بالصحافة:
فى أواخر عام 1948 حصل بمعاونة الكاتب إحسان عبدالقدوس على عمل كمحرر صحفى بمجلة المصور بدار الهلال، التى وافقت على نشر مذكراته أيام السجن ونشرها بعنوان «30 شهرًا فى السجن».
زواجه من جيهان السادات
تزوج من السيدة جيهان رؤوف صفوت، وكان قد انفصل عن زوجته الأولى فى مارس 1949.
عودته للجيش مرة أخرى:
فى 15 من يناير 1950 عاد إلى الجيش بنفس الرتبة التى خرج بها وهى رتبة يوزباشى، عن طريق صديق قديم له يدعى يوسف رشاد- وهو ضابط طبيب أصبح من الأطباء الخاصين بالملك فاروق.
عضوية حركة الضباط الأحرار:
فى عام 1950 ترقى إلى رتبه صاغ ثم إلى رتبة البكباشى عام 1951، وفى العام نفسه اختاره عبدالناصر عضوًا بالهيئة التأسيسية لحركة الضباط الأحرار.
ثورة يوليو 1952:
ألقى بيانها فى الإذاعة، ففى الساعة السابعة والنصف صباحا يوم 23 يوليو 1952، كان البكباشى محمد أنور السادات قد احتل دار الإذاعة المصرية بالقاهرة.
مناصب ما بعد الثورة:
- عضوية محكمة الثورة وتولى منصب سكرتير عام المؤتمر الإسلامى عام 1954.
- عام 1955 شارك فى تأسيس جريدة الجمهورية، وتولى رئاسة تحريرها.
- تولى منصب أول أمين عام للاتحاد القومى تلك المنظمة التى سبقت تشكيل الاتحاد الاشتراكى العربى 1957.
- رئاسة مجلس الأمة لمدة ثمانى سنوات.
- أسند إليه الملف السياسى لحرب اليمن.
- عين نائبًا لرئيس الجمهورية 1969، وظل فى هذا المنصب حتى وفاة الرئيس جمال عبدالناصر.
رئاسة الجمهورية:
تولى حكم مصر فى 29 من سبتمبر 1970، وجرى انتخابه من قبل الشعب باستفتاء فى 15 من أكتوبر عام 1970، وتسلَّم الحكم فى 17 من أكتوبر 1970.
قراراته الخاصة بالحريات:
ألغى الرقابة على الحريات وأمر بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق فى المسائل الماسَّة بالحريات العامة، وألغى الرقابة على الصحف والمطبوعات، وأنشأ المجلس الأعلى للصحافة باعتبارها السلطة الرابعة فى البلاد.
التجهيز لنصر أكتوبر:
يوليو 1972، قرر طرد 20 ألف خبير سوفيتى من مصر، ونجح فى تدعيم الجسور مع الدول العربية المختلفة، وفى مقدمتها سوريا والمملكة العربية السعودية.
نصر أكتوبر:
فى أكتوبر عام 1973، قاد السادات مصر والعرب نحو تحقيق أول نصر عربى فى جولات الصراع العربى الإسرائيلى، هذا النصر الذى أدى إلى استرداد مصر لكامل أراضيها المحتلة.
الانفتاح الاقتصادى:
إصدار ورقة أكتوبر فى الذكرى الأولى للانتصار عام 1974، وقد حدد الرئيس السادات أهداف ورقة أكتوبر فى عشرة أهداف أبرزها التركيز على التنمية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادى، ودعم القطاع العام.
زيارته للقدس:
قام بزيارة القدس وألقى خطابًا بالكنيست الإسرائيلى وأعلن مبادرة السلام بمنطقة الشرق الأوسط.
كامب ديفيد:
كانت مباحثات كامب ديفيد هى الطريق الرئيسى للاتفاق وتوقيع معاهدة السلام فى 26 مارس 1979، هذه المعاهدة التى ضمت فى إطار الحل الشامل حل أزمة الشرق الأوسط.
اغتياله:
فى ظهر يوم 6 من أكتوبر عام 1981، أثناء حضوره للعرض العسكرى للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر تعرض لحادث الاغتيال من قبل الملازم أول خالد الإسلامبولى الذى حكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص لاحقاً.