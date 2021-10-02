أخبار عاجلة

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال -
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم -
ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا -
قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا -
30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم -
الخارجية: بريطانيا تعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة -
بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الإسماعيلية: منع دخول أي مواطن لم يحصل على لقاح كورونا الجهات الحكومية

Print
محافظ الإسماعيلية: منع دخول أي مواطن لم يحصل على لقاح كورونا الجهات الحكومية محافظ الإسماعيلية: منع دخول أي مواطن لم يحصل على لقاح كورونا الجهات الحكومية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، السبت، قرارا رقم ٦٢٩ لسنة ٢٠٢١، بتكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى والمديريات الخدمية وجميع المصالح الحكومية، بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال منع دخول أي مواطن أو متردد على تلك الجهات لم يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اعتبارا من ١٥ أكتوبر الحالي، وتحمل المسؤولية كاملة في حالة مخالفة ذلك.

يأتي ذلك تفعيلا للكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء الصادر لجميع الوزراء والمحافظين لاستصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول المترددين على الأماكن الحكومية دون تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها 6 دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة

بينها 6 دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة

محافظ المنيا: لا زيادة في أسعار تعريفة المواصلات

محافظ المنيا: لا زيادة في أسعار تعريفة المواصلات

وفاة رجل مسن متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد

وفاة رجل مسن متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد

في اليوم العالمي للبيض تعرف على سبب الاحتفال باليوم .. وأبرز 6 فوائد للبيضة

في اليوم العالمي للبيض تعرف على سبب الاحتفال باليوم .. وأبرز 6 فوائد للبيضة