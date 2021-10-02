محافظ الإسماعيلية: منع دخول أي مواطن لم يحصل على لقاح كورونا الجهات الحكومية

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أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، السبت، قرارا رقم ٦٢٩ لسنة ٢٠٢١، بتكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى والمديريات الخدمية وجميع المصالح الحكومية، بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال منع دخول أي مواطن أو متردد على تلك الجهات لم يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اعتبارا من ١٥ أكتوبر الحالي، وتحمل المسؤولية كاملة في حالة مخالفة ذلك.

يأتي ذلك تفعيلا للكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء الصادر لجميع الوزراء والمحافظين لاستصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول المترددين على الأماكن الحكومية دون تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا.