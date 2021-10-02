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محافظة بورسعيد تعلن حاجتها لشغل وظائف (الشروط والمستندات المطلوبة)

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محافظة بورسعيد تعلن حاجتها لشغل وظائف (الشروط والمستندات المطلوبة) محافظة بورسعيد تعلن حاجتها لشغل وظائف (الشروط والمستندات المطلوبة)

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أعلنت محافظة بورسعيد حاجتها لشغل عدة وظائف بالمحافظة منها خمسة مهندسين (بكالوريوس هندسة مدني أو عمارة)، و١٠ مدخلي بيانات ( بكالوريوس حاسب آلي)
و١٦ فني رسام هندسي (دبلوم صناعي معماري)، و٥ سكرتارية (نقلا من إدارات الديوان العام أو الاحياء ومدينة بورفؤاد).


سيتم شغل الوظائف عن طريق النقل الداخلي من العاملين بالأحياء ومدينه بورفؤاد وإدارات الديوان العام أو بعقود مؤقتة على حساب الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة للعمل بمراكز تراخيص المحال العامة، وفقا للاشتراطات المعلن عنها.


المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف المعلن عنها ( عن طريق التعاقد)
سيرة ذاتية- صورة بطاقة الرقم القومي- صورة المؤهل الدراسي- صورة شهادة الميلاد- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور أو الخدمة العامة للإناث
يفضل الأعلى في تقدير المؤهل المطلوب
شروط التعاقد:
يكون المتقدم من أبناء بورسعيد ومقيم فيها
لا يزيد سن المتقدم عن ٣٠ سنة على الأكثر
اختيار اختبارات المقابلة الشخصية
على أن تقدم الطلبات والمستندات المطلوبة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٢١، أما بالنسبة لموظفي الديوان العام والأحياء ومدينة بورفؤاد فعلي من يرغب منهم التقدم إلى إدارة الموارد البشرية (النقل والندب) بطلب مشفوعا بموافقة رئاسته
وسيتم الإخطار تليفونيا لمن تتوافر به الشروط المطلوبة بموعد الحضور لأداء الاختبارات اللازمة بمعرفة اللجنة المشكلة.

المصرى اليوم

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