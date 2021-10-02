إنتشال جثة بائع متجول غرق أثناء استحمامه فى النيل بسوهاج

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج، اليوم السبت، من إنتشال جثة شاب يعمل في تجارة الخردوات من محافظة بنى سويف، عقب غرقه أثناء استحمامه في النيل بدائرة مركز سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من العميد وائل مراد مأمور مركز شرطة سوهاج، بغرق شخص في نهر النيل بناحية حوض محمود بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المركز، وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وتم إنتشال الجثة.

وبالفحص تبين غرق «محمود. ع. ع»، 18 سنة- بائع خردوات، ويقيم بمحافظة بني سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي سوهاج التعليمي، وبسؤال كل من: أحمد. ر. ق «19 سنة- بائع متجول»، وهشام. م. خ «29 سنة- بائع متجول»، ويقيمان بذات الناحية (شاهدي واقعة)، قررا بأنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام في نهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به، وأضافا بأنهم متواجدين بمحافظة سوهاج لبيع الخردوات، ونفيا الشبهة الجنائية.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.