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«العدل»: التاريخ سيشهد بدعم الرئيس للقضاء بشكل لم يسبق له مثيل

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«العدل»: التاريخ سيشهد بدعم الرئيس السيسي للقضاء بشكل لم يسبق له مثيل «العدل»: التاريخ سيشهد بدعم الرئيس للقضاء بشكل لم يسبق له مثيل

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قال المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، إن الرئيس عبدالفتاح سيشهد له التاريخ أنه داعم للقضاء بشكل لم يسبق له مثيل.

وأشار «قاسم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «أخبار » عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بيوم للقضاء ترك أثرا طيبا في نفوس جميع قضاة ، وهو ما سيكون له أثر فعال في سرعة وإنجاز القضايا على وجه يحقق العدل والعدالة للمواطنين.

وثمن مساعد وزير العدل توجيه الرئيس السيسي بإقامة مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه المدينة ستضم مقار لجميع الهيئات القضائية، فضلا عن مقرات أخرى خاصة بأكاديمية وطنية لتدريب لقضاة مع جميع الهيئات القضائية، لافتا إلى أن تلك التوجيهات الرئاسية تؤكد دعم القيادة السياسية للقضاء في مصر.

المصرى اليوم

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