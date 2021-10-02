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«التنمية المحلية»: غلق 500 ألف محل وسوق ومطعم ومقهى لمخالفتهم المواعيد

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«التنمية المحلية»: غلق 500 ألف محل وسوق ومطعم ومقهى لمخالفتهم المواعيد «التنمية المحلية»: غلق 500 ألف محل وسوق ومطعم ومقهى لمخالفتهم المواعيد

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قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم البدء في تنفيذ المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات والمقاهي والمطاعم.

وأضاف خالد قاسم في في تصريحات تلفزيونية، السبت: «تغلق المولات التجارية والمحال التجارية في الـ 10 مساءا، ويومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية تغلق المولات والمحال التجارية في الـ 11 مساءا».

وتابع خالد قاسم: «تغلق المطاعم والكافيهات في الـ 12 مساء وتغلق في الـ 1 صباحا يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة».

وأكمل خالد قاسم: «الصيدليات ومحلات البقالة والسوبرماركت والأفران ومحال الخضار والفاكهة معفاة من مواعيد الغلق الشتوية والصيفية لأنها ترتبط بخدمات المواطنين».

ولفت خالد قاسم: «مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية في الـ 6 مساء عدا الورش المتواجدة على الطرق ومحطات الوقود».

وتابع خالد قاسم: «من يخالف مواعيد الغلق المحددة يتم التنبيه من جانب الوحدات المحلية وفي حالة الاستمرار يتم غلق المحل لمدة أسبوعين وفي حال المخالفة لمرة أخرى يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يجوز الفتح إلا بقرار كتابي من المركز التكنولوجي في الحي المتواجد فيه وفي حال الاستمرار في المخالفة للمرة الرابعة يتم سحب الترخيص».

وأكمل خالد قاسم: «منذ تطبيق قرارات مواعيد الغلق للمحال على مستوى الجمهورية، وعلى مدار العام تم غلق 126484 محل و97 ألف سوق وأكثر من 96 ألف مطعم وحوالي 118 ألف مقهى وأكثر من 108 آلاف ورشة، لمخالفة مواعيد غلق المحال».

المصرى اليوم

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