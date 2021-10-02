الغضبان يستقبل فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، استعدادا لتمثيل مصر في الاحتفاء بمدينة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية عام 2021 ضمن فعاليات افتتاح الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر.

وأشاد محافظ بورسعيد بالفن الراقي والمميز الذي تقدمه فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، والتى تعبر عن هوية محافظة بورسعيد الثقافية والفني، وأكد المحافظ أن العام الحالى شهد مزيدا من الفعاليات الثقافية والفنية تحت رعاية وإشراف وزارة الثقافة في إطار اختيار بورسعيد كعاصمة الثقافة المصرية لعام 2021.

وأوضح الغضبان أنه سيتم تقديم كل الدعم لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية خلال فعاليات تمثيل مصر في الاحتفاء بمدينة بورسعيد، وضمن فعاليات افتتاح الموسم الثقافى للأكاديمية المصرية للفنون بروما، لتحقيق صورة مشرفة في المجال الثقافى والفني، يعبر عن محافظة بورسعيد والتى دائما تذخر بالإنجازات في كل المجالات.