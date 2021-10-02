أخبار عاجلة

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال -
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم -
ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا -
قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا -
30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم -
الخارجية: بريطانيا تعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة -
بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الغضبان يستقبل فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية

Print
الغضبان يستقبل فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية الغضبان يستقبل فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، استعدادا لتمثيل في الاحتفاء بمدينة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية عام 2021 ضمن فعاليات افتتاح الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر.

وأشاد محافظ بورسعيد بالفن الراقي والمميز الذي تقدمه فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، والتى تعبر عن هوية محافظة بورسعيد الثقافية والفني، وأكد المحافظ أن العام الحالى شهد مزيدا من الفعاليات الثقافية والفنية تحت رعاية وإشراف وزارة الثقافة في إطار اختيار بورسعيد كعاصمة الثقافة المصرية لعام 2021.

وأوضح الغضبان أنه سيتم تقديم كل الدعم لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية خلال فعاليات تمثيل مصر في الاحتفاء بمدينة بورسعيد، وضمن فعاليات افتتاح الموسم الثقافى للأكاديمية المصرية للفنون بروما، لتحقيق صورة مشرفة في المجال الثقافى والفني، يعبر عن محافظة بورسعيد والتى دائما تذخر بالإنجازات في كل المجالات.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
منتخب مصر يحدد موعد سفره إلى ليبيا

منتخب مصر يحدد موعد سفره إلى ليبيا

قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا

قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا

مصر تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى «الأقصى»

مصر تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى «الأقصى»

سموحة يفوز على المصري بهدفين

سموحة يفوز على المصري بهدفين