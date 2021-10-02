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ماكرون وسعيّد يبحثان ملفات الهجرة والتأشيرات والعلاقات الثنائية

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ماكرون وسعيّد يبحثان ملفات الهجرة والتأشيرات والعلاقات الثنائية ماكرون وسعيّد يبحثان ملفات الهجرة والتأشيرات والعلاقات الثنائية

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أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما نقلته الرئاسة التونسية.

وأوضح بيان الرئاسة أن «المكالمة تناولت عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين تونس وفرنسا في كافة المجالات، وتم التأكيد، بالمناسبة، على دعم فرنسا لتونس في المجال الصحي وفي مجالات التعاون التقليدية الأخرى».

وأشار سعيد إلى «التحسن الملحوظ للوضع الصحي في تونس بفضل المجهودات التي بذلتها تونس على المستوى الدولي ودعم الدول الشقيقة والصديقة، ما مكّن من السيطرة على جائحة كوفيد 19».

وأعرب الرئيس التونسي عن «أسفه لقرار التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين الراغبين في التنقل إلى فرنسا»، فيما أفاد ماكرون بأن «هذا الإجراء قابل للمراجعة».

كما شدد سعيد على أنه «لا يمكن معالجة مسألة الهجرة غير النظامية إلا بناء على تصور جديد»، مؤكدا على أنه «سيتم الانكباب على البحث على حل لهذه الظاهرة بعد تشكيل التونسية الجديدة».

المصرى اليوم

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