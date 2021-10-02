أخبار عاجلة

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال -
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم -
ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا -
قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا -
30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم -
الخارجية: بريطانيا تعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة -
بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ملك الأردن يعفو عن المدانين بـ"إطالة اللسان" عليه

Print
ملك الأردن يعفو عن المدانين بـ"إطالة اللسان" عليه ملك الأردن يعفو عن المدانين بـ"إطالة اللسان" عليه
تدرس المحاكم ابتداء من غد كل القضايا

ملك الأردن يعفو عن المدانين بـ

أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم السبت حكومة بلاده بالسير في إجراءات منح عفو خاص عن المحكومين بجميع القضايا المتعلقة بـ"إطالة اللسان" على الملك، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وذكر البيان أن "الملك عبد الله الثاني وجَّه بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافًا لأحكام المادة الـ195 من قانون العقوبات، التي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا"، وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحيته، بيَّن مصدر قضائي أن المحاكم ستعمل بدءًا من غد على دراسة القضايا والقرارات القطعية كافة الصادرة عنها من قِبل محاكم الاستئناف، والمتعلقة بتهمة إطالة اللسان؛ وذلك لتنفيذ التوجيهات الملكية بهذا الأمر.

وتنص المادة الـ195 من قانون العقوبات على عقوبة، تتراوح بين السجن سنة واحدة والسجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفويًّا أو خطيًّا أو إلكترونيًّا، أو أرسل صورة أو رسمًا هزليًّا بأي شكل يمس كرامته.

وورد في المادة الـ38 من الدستور الأردني أن "للملك حق العفو الخاص، وتخفيض العقوبة. أما العفو العام فيُقرَّر بقانون خاص".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية»

إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية»

تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الحكومة.. تفاصيل

تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الحكومة.. تفاصيل

رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية

رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية

قبائل في شرق السودان تطالب بحل الحكومة

قبائل في شرق السودان تطالب بحل الحكومة