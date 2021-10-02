بعد أن خدع «السوفييت» و«الأمريكان».. إسرائيل تعترف: بطل الحرب والسلام «ضحك علينا»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتصار مصر فى حرب أكتوبر 1973، إلى الآن وحتى سنوات عديدة مقبلة، يمثل أكثر جوانب الذاكرة الإسرائيلية ألمًا وحزنًا، ليس بفضل الهزيمة المذلة للجيش الإسرائيلى الذى راح يروج فى مختلف أنحاء العالم بأنه الجيش الذى لا يقهر وحسب، وإنما لأن إسرائيل كلها استيقظت على خدعة كبيرة، أوقعت كل أجهزة الأمن والاستخبارات والقيادة السياسية فى إسرائيل فى فقاعة كبيرة، صنعها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذى ضحك على الجميع.

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

وبعيدًا عن ظهور هذا أمام العالم أجمع، اعترفت إسرائيل باللطمة التى تلقتها من السادات والجيش المصرى، ولشدة الصدمة سارعت إسرائيل إلى تشكيل لجنة عُرفت باسم «لجنة أجرانات» للتحقيق فى أسباب الهزيمة الإسرائيلية فى حرب أكتوبر.

وأكدت اللجنة الإسرائيلية، التى ما زال أغلب تحقيقاتها فى طى السرية والكتمان حتى وقتنا هذا، أن الفشل الاستخباراتى الذى طال الجيش الإسرائيلى، خلال حرب أكتوبر 73 يعد بمثابة «كارثة» حقيقية على إسرائيل، وأن اللجنة تم تشكيلها لبحث كيفية الاستفادة من نتائج تلك الحرب، وعدم تكرار هذا الفشل مرة أخرى.

يقول شمعون ميندز (87 عامًا)، القيادى السابق بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، المؤرخ المتخصص فى تاريخ الدول الإسلامية بالعصر الحديث والحركة القومية العربية، إن السادات خدع إسرائيل عبر أخطر عملية تجسس فى القرن العشرين، من خلال أشرف مروان.

وكتب فى تقرير مطول بصحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن عملية الخداع الاستخباراتى التى نفذها السادات عبر أشرف مروان كانت الأكبر والأطول وقتًا والأكثر تطورًا وتعقيدًا بين أكبر 3 عمليات من هذا النوع عرفها العالم فى القرن العشرين. وأوضح أن الأولى وقعت فى يونيو 1941 بين ألمانيا والاتحاد السوفيتى، قبل الغزو الألمانى المفاجئ لروسيا، والمعروفة باسم «عملية بارباروسا». ووقعت الثانية فى ديسمبر 1941، بين الولايات المتحدة واليابان قبل أن يقوم الأسطول اليابانى بتنفيذ هجوم مفاجئ على «بيرل هاربور»، أكبر قاعدة بحرية أمريكية فى هاواى.

حرب أكتوبر 1973

ووصف ميندز السادات بأنه رجل متواضع ومتدين وشديد الدهاء، ودرس الحرب العالمية الثانية بأدق تفاصيلها، حتى نجح فى تجنيد القوتين العظميين المتنافستين، الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة، لتحقيق مصالحه الخاصة قبل الحرب وبعدها.

وأوضح المؤرخ الإسرائيلى وقيادى الاستخبارات العسكرية السابق أن السادات سار على نهج رئيس الوزراء البريطانى ونستون تشرشل، فأقام وحدة بحثية بمكتبه، أطلق عليها «مكتب شؤون المعلومات»، ووضع على رأسها أشرف مروان، وضم إليها خيرة العقول التى يعرفها، وكان من بينهم محمد بسيونى الذى أصبح لاحقًا سفير مصر لدى إسرائيل.

ويقول ميندز: «كانت مهمة هذه الوحدة دراسة ثقافتنا وسلوكياتنا، وآراء رئيس الموساد آنذاك تسفاى زامير، وإجراء أبحاث من أجل أشرف مروان، وأعدوا له مواد استخباراتية مصطنعة بدقة وجاهزة كى يسلمها للمسؤولين عنه فى الموساد».

وسخر ميندز من رئيس الموساد السابق زامير الذى ما زال يصر على أن أشرف مروان كان جاسوسًا لإسرائيل، مؤكدا أن المعلومات التى كان يبلغها مروان للموساد كانت «فخ العسل» الذى أوقع إسرائيل كلها فى المصيدة، ونجح السادات من خلالها فى دس المخدر لإسرائيل. وأوضح أن تشبث زامير بمروان يرجع إلى جهل رئيس الموساد بالثقافة العربية عمومًا، والمصرية على وجه الخصوص.

وذهب ميندز إلى حد إصدار كتاب بعنوان «جهاد السادات»، قال إنه نتاج بحث استغرق 7 سنوات، يكشف فيه الأسباب الحقيقية التى أدت إلى مفاجأة الجيش الإسرائيلى بالهجوم المصرى فى حرب أكتوبر 1973. وأكد أن المسؤولين عن هذا الفشل الإسرائيلى العظيم امتنعوا عن التحقيق فى هذه الأسباب أو الكشف عنها، ليدللوا على صحة مقولة الروائى المسرحى اليونانى إسخيلوس، بنحو خمسمائة عام قبل الميلاد، بأن «فى الحرب، تكون الحقيقة هى أول الضحايا».

ويعترف ميندز بأن كتابه خضع لمراجعة الرقابة العسكرية الإسرائيلية قبل صدوره، من أجل السماح بنشره، كغيره من بقية الكتب الإسرائيلية، بعد التأكد من عدم تسريب أسرار عسكرية خطيرة تهدد أمن إسرائيل فى صفحات الكتاب.

ويؤكد ميندز أن عظمة الرئيس محمد أنور السادات تكمن فى أنه لم يهرب من حقيقة هزيمة الجيش المصرى فى حرب يونيو 1967، بينما هرب قادة الجيش الإسرائيلى وزعماء إسرائيل من شدة الفشل الإسرائيلى، الذى كان بارزًا قبل حرب أكتوبر وخلالها.

ويصف المؤرخ الإسرائيلى حرب أكتوبر بأنها «حرب رجل واحد هو الرئيس المصرى محمد أنور السادات»، ويؤكد أن السادات نجح فى تجنيد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية كلها لصالحه من خلال أشرف مروان، الذى أصبح فى حقيقة الأمر بمثابة جهاز «ريموت» يستخدمه السادات لتحريك إسرائيل كلها.

ويتهم ميندز قادة إسرائيل السياسيين والأمنيين آنذاك بأنهم كانوا يعانون من «تخلف عقلى» وفقر فى الفكر والتفكير.

وخلال خدمته فى الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، لم يكن شمعون ميندز يعرف شيئًا عن مروان، ولم يعرف اسمه الحقيقى إلا فى عام 2007، فى ذروة المشاجرة العلنية التى اندلعت بين رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق إيلى زعيرا، ومن كان خصمه وتولى تشغيل مروان وهو تسفاى زامير. وبحسب الكتاب «كانت إسرائيل مضطربة وحائرة بين أولئك الذين اعتقدوا أن الرجل كان جاسوسًا لنا (لإسرائيل) بينما قال إيلى زعيرا إن مروان كان عميلًا مزدوجًا».

ويؤكد المؤلف الإسرائيلى أن الحقيقة باتت واضحة تمامًا الآن، حيث ثبت أن أشرف مروان كان عميلًا للمخابرات المصرية، «وإن مهمته كانت تضليل إسرائيل، لأنه كان رجل السادات ولم يكن أبدًا رجلنا».

ويقول إنه استعان فى كتابه بعسكرى إسرائيلى يدعى يوئيل بن بورات، الذى كان قائدًا للوحدة 848، (التى تغير اسمها الآن إلى الوحدة 8200) وهى الوحدة المختصة برصد الإشارات الاستخباراتية وفك رموز الشفرة، خلال حرب أكتوبر 1973. وينتقد ميندز عدم تقدير بورات فى إسرائيل، وعدم حصوله على مكانته اللائقة، قائلًا إنه «لو كان يخدم فى الجيش المصرى لاختاره السادات فورًا رئيسًا للمخابرات المصرية». ويؤكد أن هذا هو سبب تفوق السادات على إسرائيل وقادتها، حيث كان دائمًا ناجحًا فى اختيار أفضل الأشخاص والعناصر، بينما ظل الإسرائيليون أسرى تقاليد قديمة وبالية.

ويضيف أن السادات نجح، دون أن يتكلف جنيهًا واحدًا، فى حشد أكبر قوتين فى العالم، الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية، لخدمته ومساعدته عند اندلاع الحرب فى أكتوبر 1973.

وأوضح أن السادات خدع السوفيت بأن جعلهم يسلحونه من أجل الحفاظ على قاعدتهم فى مصر، بينما كان يغازل الأمريكيين من أجل الانضمام إلى معسكرهم بعد الحرب مقابل تلبية طلباته. ويشير إلى أن ذلك جاء متسقًا مع رغبة الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون آنذاك، التى كان يلح فيها على وزير خارجيته هنرى كيسنجر، والتى تتعلق بتنفيذ «صفقة تبادل» مع الاتحاد السوفيتى، يحصل فيها الأمريكيون على الشرق الأوسط مقابل التنازل عن فيتنام.