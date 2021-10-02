السادات «ترند».. لو عاش صاحب «نصر أكتوبر» فى عصر السوشيال ميديا

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«فى 6 ساعات»، «البطل لا يصنع» و«مصر لن تموت»، عبارات وجمل خالدة يتذكرها ويكررها المصريون دائماً حين يذكر اسم الرئيس الراحل أنور السادات.

تميز السادات خلال مرحلة حكمه بلغة حاسمة وكاريزما جعلت اسمه فى كل مناسبة خاصة به يتصدر محركات البحث، سواء عن لقطات أو كلمات مأثورة له حتى بعد مرور 40 عاماً على رحيله.

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

6 أكتوبر، ذكرى النصر، الاغتيال، علامات بارزة ومضيئة فى حياة الرئيس السادات، ورغم ظهور السوشيال ميديا بعد سنوات عدة من اغتيال الرئيس السادات، إلا أن سيرته دائماً متواجدة، ولكن ماذا لو كانت السوشيال ميديا متواجدة خلال فترة حكمه؟

كان المصريون يحرصون فى كل مرة يتحدث فيها الرئيس على الجلوس والاستماع له وتكرار كلماته وجمله المختلفة التى تعبر عن الأوضاع المعيشية فى مصر حينها، هكذا بدأ عدد من الخبراء تحليل حقبة السادات فى ظل تواجد السوشيال ميديا.

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

يقول فتحى غريب، متخصص فى الإعلام الرقمى، إن التريند هو الشىء الذى يستحوذ على أغلب تعليقات الجمهور فى هذا التوقيت أو فى هذا اليوم، أى أن اهتمامات الناس نابعة من حدث جديد، ذكرى لحدث كبير موجود.

ويكمل حديثه لـ«المصرى اليوم»: «بتطبيق سياسة التريند على الرئيس الراحل السادات، كان سيكون الأكثر تداولاً وتدويناً خلال ذكرى ميلاده، انتخابه أو فى ذكرى محاكمة الأشخاص الذى قاموا بمحاولة اغتياله، بجانب التدوين على إنجازاته، لقاءاته وتصريحاته المختلفة».

ويتابع: «التريند مثل البورصة يتم من خلالها طرح مجموعة من الموضوعات والأحداث التى تستدعى اهتمام الكثير حول العالم، أو على المستوى المحلى، وبالتالى دعتهم للكتابة فى نفس الموضوع، ومن ثم يتم تصعيد أكثر 10 موضوعات تمت مناقشتها لتصبح الأكثر بحثاً وتداولاً».

6 أكتوبر ذكرى الحرب والاغتيال للرئيس السادات، فى مثل هذا اليوم يصبح السادات التريند الأول على مستوى مصر، والسبب فى ذلك وفقاً لما قاله متخصص الإعلام الرقمى: «لأنه ينسب له الفضل فى الحرب والانتصار فيها، ومن هنا سيكون محط اهتمام الجميع ورغبتهم فى التدوين بكافة الأشكال».

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

حرص السادات فى أغلب خطاباته الموجهة للشعب المصرى على الإشادة بما تحمله المصريون خلال مرحلة الحرب وما قبلها، وهنا تظل كلمة «شعبنا أبوالتاريخ» من أكثر الكلمات التى ستتحول لتريند.

الكثير من الرؤساء فى وقت قصير يتحولون للأكثر بحثاً وتداولاً بسبب تصريحاتهم، مواقفهم المختلفة وغيرها من الأمور، ليس هذا كل شىء، بل هناك الكثير من الرؤساء والزعماء هم الأكثر شهرة عبر تريندات السوشيال ميديا بسبب الكاريزما التى يتمتعون بها.

من هنا يتحدث فتحى، قائلاً: «يتحول بعض الرؤساء للتريند بعيداً عن السياسة بسبب الكاريزما الخاصة بهم، أقوالهم المحفوظة، وفى حالة الرئيس السادات، فهو من أكثر الشخصيات كاريزما لأكثر من سبب منها طريقة كلامه، تصريحاته وبعض المتعلقات التى كان يتعمد الظهور بها ومنها البايب».

ويتابع: «التأثير على الناس يأتى من خلال خلق انطباع محدد لديهم، ويتم ذلك من خلال نظرة، ملابس، كلمة وهذا ما يجعل السادات تريند مستمرا على السوشيال ميديا لطبيعة شخصيته وبعيداً عن الموقف السياسى».

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

مع تحقيق النصر فى حرب أكتوبر، تظل كلمة الرئيس السادات «البطل لا يصنع» خالدة فى أذهان الكثير ومن أكثر الكلمات التى يتذكرها الجميع، ليست هذه الكلمة فقط أرضنا لا تقبل المساومة، أنا أريد ما يريده الشعب، نكستنا لم تكن سقوطا ومصر لن تموت والتى جاءت فى أغلب خطابات النصر.

يكمل متخصص الإعلام الرقمى: «الرئيس السادات شخصية مؤثرة جداً وله شخصية وكان له قدرة مستمرة على التواجد فى التريند، فهو نال اهتمامات الناس، يمكن القول إنه شخص لايق على التريند ويوماً بعد يوم سيدون الكثير عنه».

فى حالة تواجده على السوشيال ميديا وخاصة موقع التدوين تويتر، يقول غريب: «أتوقع أن الرئيس السادات كان سيتواجد بشكل فعال على السوشيال ميديا، وكان سيطلق إجابات غير متوقعة وغير صادمة، فهو شخص معروف عنه أنه صريح وجرىء وذكى، وكان استخدامه للسوشيال ميديا بشكل مثالى، وكان من الممكن أن يجيب على الكثير بل سيطلق تغريدات مثيرة للجدل ليس سياسياً بل بسبب طبيعة شخصيته، التى ستجعله يستخدم السوشيال ميديا بشكل غير رسمى فى بعض الأحيان».

على جانب لغة الجسد، تقول ريهام الهوارى، إخصائى علم النفس المؤسسى وتحليل السلوك: لا يمكن تحديد كيف سيتواجد الأشخاص على السوشيال ميديا إلا من خلال النظر إلى المكان، الزمان والحالة المحيطة بهم، وهذا ما يمكن تطبيقه على الرئيس السادات.

وتتابع: «يتمتع السادات بأنه شخصية قيادية من الدرجة الأولى وتحب الظهور فكان لديه ملكة تجسيد الدور بشكل واضح سواء فى حالات الحسم، الغضب، والفرح لذلك كان سيكون مستغلاً للسوشيال ميديا بشكل كبير وواضح».

وتكمل حديثها لـ«المصرى اليوم»: «كان السادات رجلا عصريا، وزكى يدرك جيداً التعامل مع كل الموارد والتعليق وتغيير نبرة صوته وبالتالى تواجده على السوشيال ميديا سيكون مستمرا ودائما».

وتختم حديثها: «سيكون حينها لدى السادات قدرة على اختيار كلماته بامتياز عبر السوشيال ميديا، وتعامله بشكل مختلف تماماً وذلك لاختلاف الظروف والوضع الحالى فى البلاد».