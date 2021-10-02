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115 قطعة من فرنسا .. تفاصيل استعادة آلاف الآثار المهربة خلال الفترة الماضية

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115 قطعة من فرنسا .. تفاصيل استعادة مصر آلاف الآثار المهربة خلال الفترة الماضية 115 قطعة من فرنسا .. تفاصيل استعادة آلاف الآثار المهربة خلال الفترة الماضية

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قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن هناك إدارة للآثار المستردة لمتابعة المزادات العالمية التي تقام على الآثار المصرية والقطع الأثرية التي خرجت بطريقة غير شرعية.

وتابع في تصريحات تلفزيونية، السبت، أنه يتم التنسيق مع الخارجية والإبلاغ الفوري عن أي قطعة آثار في الخارج، موضحا أنه في حال عدم قدرة الشخص الذي يملك الآثار في الخارج على إثبات ملكيته له منذ قبل سبعينيات القرن الماضي، يتم عمل ما يعرف بالإنابة القضائية للتحفظ عليها وإعادتها.

وأكد، أن نجحت في استعادة الآلاف من القطع الأثرية المهربة خلال السنوات الماضية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن النائب العام نجح في استعادة 115 قطعة أثرية في زيارته أجراها إلى فرنسا.

المصرى اليوم

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