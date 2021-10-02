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خبيرة تغذية: مستوى الحرق لدى الرجل أكبر من المرأة لهذا السبب

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خبيرة تغذية: مستوى الحرق لدى الرجل أكبر من المرأة لهذا السبب خبيرة تغذية: مستوى الحرق لدى الرجل أكبر من المرأة لهذا السبب

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شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة تغذية الاطفال بشكل سليم، وهذا الأمر يكون من خلال تناول السلطة، والابتعاد عن الوجبات السريعة، والمياه الغازية التي تحتوي على قدر كبير من السعرات الحرارية التي تتحول إلى دهون داخل الجسم.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن مريض السمنة الذي يعاني من الشهية العالية، يكون علاجه من خلال تقليل الشهية، وتناول نسب قليلة معتدلة من الأطعمة، وتعزيز هذا الأمر من خلال بعض الأعشاب التي تقلل من الشهية.

ولفتت إلى أن الكتلة العضلية لدى الرجل أكبر من السيدة، وبالتالي مستوى الحرق لديهم أكبر، ولذلك يستجيبوا لخفض الوزن بشكل أسرع، مشيرة إلى أن خفض الوزن ممكن من خلال تناول كافة أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة، وتناول بعض الأعشاب المرخصة من قبل وزارة الصحة التي تقلل الشهية، مما يؤدي إلى خفض الوزن بصورة صحية، وبدون أي مضاعفات.

المصرى اليوم

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