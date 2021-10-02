ختام حملة معالم ألزهايمر "#عهد_لا_يفنى"

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نُظمت تزامنًا مع الشهر العالمي للمرض

اختتمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، حملتها (#عهد_لا_يفنى) التي أطلقتها في كل مناطق المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك، بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر، سبتمبر الماضي، من خلال تواجد معالم ألزهايمر التي تتجسد بهضبة ألزهايمر ومتاهة ألزهايمر ومجسم الرؤية والتي تصف للجمهور العام شعور مريض ألزهايمر، وتعرف عن مراحل المرض الأساسية ومسارات التحول والتمكين وأبرز إنجازات الجمعية وتوضح المراحل الأولية لمريض ألزهايمر.

وكانت الحملة، قد شهدت حراكاً إعلامياً وإعلانياً من خلال وسائل الإعلام الحديث والقنوات والإذاعات والصحف الإلكترونية والمجلات المتخصصة.

كما شهدت العديد من المحاضرات التوعوية عن مرض ألزهايمر، وقد ألقى هذه المحاضرات: الدكتور هاشم بالبيد، والدكتور وليد الكريدي، والدكتورة نسرين جستنيه، والدكتور صلاح الدهان، والدكتور عبدالعزيز العضياني، والدكتور محمد سمير خشيم، والدكتورة الهنوف الحقيل.

وفي إطار رسالتها لبث الوعي ونشر التوعية بمرض الزهايمر وبأعراض المرض وسبل الوقاية، كان للجمعية حضور وتواجد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومجمع شرفات الندى، ويو ووك، والبوليفارد، حيث شهدت حراكًا مجتمعيًا مكثفًا على أرض الواقع.

وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل الآلاف مع الهاشتاق الذي أطلقته الجمعية #عهد_لا_يفنى، وكذلك الرسائل التوعوية التي تعكس الخدمات التي تقدمها.

كما صاحب الحملة، توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهيئة حقوق الإنسان.

ويأتي ذلك في إطار برنامج الجمعية للشراكات الإستراتيجية الوطنية لتكامل العمل الخيري، الذي يمكن الجمعية من الوصول إلى أكبر عدد من الشرائح المستهدفة بأعمال الجمعية.

ونيابة عن مجلس إدارتها وكل منسوبيها، وجهت الجمعية رسالة شكر وتقدير وامتنان إلى كافة الجهات التي أسهمت في إنجاح هذه الحملة، ونشر التوعية في المجتمع، ومنها أمانات المناطق، والوزارات، والهيئات، والمطارات، والجامعات، والمدارس، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والبنوك، والفنادق، والأبراج، والصيدليات، والمراكز التجارية، والمطاعم، والمقاهي، ومحالات الزهور والأثاث، وعدد من تطبيقات التوصيل والنوادي الصحية، والصالونات.

للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الموقع الإلكتروني alz.org.sa أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer أو على هاتف الجمعية 0114100112/0112143838.