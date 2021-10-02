السادات أمر بتشييد المنصة والنصب التذكارى للجندى المجهول ليدفن فيه

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لم يكن يتخيل محمد أنور السادات، الرئيس المصرى الأسبق، عندما أمر بتشييد نصب تذكارى للجندى المجهول، أنه سيشهد لحظات حياته الأخيرة، وأن النصب سيكون شاهدا على لحظة اغتياله، وأنه سيكون مكانا لدفنه ويكون قبرا للرئيس.

حيث أمر السادات المهندس سامى رافع بتشييد النصب تخليدا للمصريين، الذين فقدوا أرواحهم فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، وبالفعل انتهى «رافع» من تصميم نصب الجندى المجهول، ليتم افتتاحه فى أكتوبر 1975

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واختير شكل الهرم رمزاً لفكرة الخلود فى حضارة المصريين القدماء، وبنى النصب من الخرسانة على هيئة هرم مجوف من الداخل، بارتفاع 33.64 مترا فى حين يبلغ عرض الحوائط عند القاعدة 13.30م. وتبلغ سماكة حوائطه الأربعة 1.9 متر، مسجل عليها 71 اسما رمزيا، ومكعب من حجر البازلت الصلب لقبر الجندى المجهول.

وبالعودة لتفاصيل إنشاء النصب التذكارى، أطلقت وزارة الإسكان عام 1974 وأثناء أول احتفال بانتصار أكتوبر، مسابقة لتصميم النصب، تقدم لها 150 فنانا وجاءت نتيجة التحكيم بفوز التصميم الخاص بالفنان سامى رافع، والذى هو عبارة عن بناء من الخرسانة المسلحة بارتفاع 32 مترا عن سطح الأرض يجمع ما بين الحضارة الفرعونية والمتمثلة فى الشكل الهرمى والحضارة الإسلامية المتمثلة فى الكتابات المحفورة على جدرانه بالخط الكوفى بسمك 10 سم لأسماء رمزية لـ71 شهيدا من شهداء الحرب متنوعة ما بين أسماء لمسلمين ومسيحيين وأسماء تنتمى لمحافظات مصر.

وقال وقتها سامى رافع صاحب تصميم النصب التذكارى: إن هذا الصرح لا يمكن هدمه أو تخريبه أو العبث به، فقد قمت فى أثناء تصميمه والإشراف على تنفيذه فى عام 1975 بعمل كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ عليه من عوامل الزمن أو التخريب، فهو يقوم على أساسات تحت الأرض تمثل حوالى ثلاثة أضعاف حجم الشكل الهرمى الموجود فوق الأرض، كما أن جسم النصب التذكارى مبنى بالكامل بالخرسانة المسلحة والتى أصررت أثناء إشرافى على التنفيذ ألا يدخل معها خامة أخرى، نتيجة لمعرفتى بأن خامة الخرسانة صلبة ومرور الزمن عليها يزيدها صلابة عاما بعد عام، كما أن طبيعة المنطقة التى سوف يبنى عليها النصب تحتوى على نسبة كبيرة من مادة الطفلة التى تؤدى إلى تشقق المبانى بمرور الزمن لأنها تتمدد ويزيد حجمها عند وصول الماء إليها وتتسبب فى تحطيم المبانى المقامة عليها.

ويقع النصب الذى تم اختيار طريق النصر مكانا له، وقد تم تنفيذه فى خمسة أشهر وهو يعد وقتا قياسيا لتجهيزه لاحتفالات أكتوبر عام 1975.

وكانت المنطقة التى أقيم فيها النصب خالية من أى إعمار، باستثناء استاد القاهرة وقتها، فيما تحيط بالمنطقة صحراء جرداء خالية من أى حياة بشرية، قبل أن تتسلل لها المبانى والأندية حتى أصبحت حاليا منطقة مزدحمة 24 ساعة، لكونها تضم عدة هيئات ومؤسسات فى مقدمتها نادى الزهور ومنتجع الماسة، وجامعة الأزهر ومركز القاهرة للمؤتمرات.