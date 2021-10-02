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نقيب الفلاحين: التشكيك في مشروع «تبطين الترع» نهج يتبعه المغرضون لإحباط المصريين

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نقيب الفلاحين: التشكيك في مشروع «تبطين الترع» نهج يتبعه المغرضون لإحباط المصريين نقيب الفلاحين: التشكيك في مشروع «تبطين الترع» نهج يتبعه المغرضون لإحباط المصريين

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نفى حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، ما يتردد من حين لآخر حول عدم جدوى المشروع القومي العملاق لتطوير وتبطين الترع، لافتا إلى أن التشكيك في أي إنجاز هو نهج يتبعه المغرضون لإثارة البلبلة وإحباط عزيمة المصريين.

وأضاف أبوصدام، في بيان صحفي السبت، أنه في بداية المشروع شكَّك البعض في عدم جدوي التبطين الخرساني، ورد المختصون بكذب ادعائهم وأكدوا أن التبطين الخرساني أنسب طرق التبطين لمعظم الترع المصرية وأقلها تكلفة وتؤدي الهدف من المشروع، ويردد البعض أن تبطين الترع سيقلل المياه الجوفية ويقلل كميات المياه للآبار الارتوازية ويؤدي لزيادة ملوحتها، ناسين أن الخزان الجوفي يتغذى من نهر النيل ولا علاقة للترع به، وأن نفس كمية المياه التي تشربها الأرض من الترع تشربها الأرض عند عمليات الري ولا تبقي مياه بالترع الفرعية.

وتابع: "أثار البعض شائعات أخرى تذكر أن تبطين الترع يمنع دخول الطمي للأراضي وهذا الكلام غير صحيح، لأن كل المياه بالترع بما فيها من طمي تروى بها الزراعات ولا يتبقى بالتبطين طمي لصعوبة التصاقه بالتبطين عكس الترع غير المتبطنة التي يترسب بها الطمي عند ضعف جريان المياه، ويساعد في تعطل جريان المياه وعدم وصولها للترع الفرعية أحيانا".

واوضح أن المشروع القومي العملاق لتبطين الترع يهدف بالأساس لخدمة الفلاحين وترشيد المياه، وتبطين الترع يوفر على حسب التقديرات المبدئية نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه المهدرة سنويا، ما يزيد كميات المياه، كما يساهم المشروع في توزيع مياه الترع بالعدل علي كل المنتفعين، ويوفر ملايين الجنيهات التي كانت تصرف في تطهير الترع، ويساعد في القضاء على الحشرات والآفات التي كانت تتخذ من جوانب الترع مكانا للتكاثر.

المصرى اليوم

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