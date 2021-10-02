جامعة سوهاج: إطلاق مسابقة لإنجاز الكتاب الإلكتروني بمختلف كليات الجامعة

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أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن إنطلاق مسابقة لإنجاز الكتاب الإلكتروني بمختلف كليات الجامعة.

وقال عبدالخالق- في تصريحات له اليوم- أن المسابقة ينظمها قطاع شؤون التعليم والطلاب لاختيار أفضل وأسرع ٣ كليات انتهوا من رفع الكتب الإلكترونية للمقررات الدراسية بمختلف الأقسام، وإعلان جداول المحاضرات على منصة العملية التعليمية (L. M. S)، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بضرورة تطوير الكتاب الجامعي وتطبيق الكتاب الإلكتروني إبتداء من العام الدراسى الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

وأكد عبدالخالق، أن المسابقة جاءت تنفيذاَ لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي على كافة المستويات، وأن المنصة الإلكترونية تتيح فرص تعليم موحدة لجميع الطلاب، وتوفر بيئة تعليمية مناسبة يتواصل خلالها الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس عن طريق إتاحة المعلومات والفيديوهات والصور الخاصة بالمقرر الدراسي، منوهاً بأنه سيتم اختيار أفضل ٣ كليات ومنحهم مكافأة مالية من خلال احتساب النسبة المئوية للمقررات المرفوعة من مجموع المقررات المطلوبة من كل كلية، إلى جانب إعلان أسوأ ٣ كليات وحجب صرف مستحقاتهم المالية من رسوم الكتاب الجامعي لحين استكمال رفع المقررات المطلوبة.