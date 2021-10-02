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سؤالين لوزيري البترول والإسكان عن الغاز والمياه في بداية الانعقاد الثاني لمجلس النواب

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سؤالين لوزيري البترول والإسكان عن الغاز والمياه في بداية الانعقاد الثاني لمجلس النواب سؤالين لوزيري البترول والإسكان عن الغاز والمياه في بداية الانعقاد الثاني لمجلس النواب

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وجهت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالا لوزير البترول، عن سبب عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة ساحل سليم ومدينة الغنائم، وذلك على الرغم من أن مركز ساحل سليم ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما توجهت النائبة بسؤال آخر لوزير الاسكان- إلحاقا بطلب الإحاطة الذي سبق وتقدمت به- عن سبب عدم إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمدينة ساحل سليم والانتهاء من الصرف الصحي بالمدينة بمحافظة أسيوط.

وأشارت «السعيد» كذلك إلى أنه استكمالا لمتابعة مشكلة مسابقة الـ 36 ألف معلم، يتم حاليا استخدام الأدوات الرقابية للحصول على رد من وزارة التعليم على السؤال المقدم من جانبها بخصوص توفيق أوضاع الـ 36 ألف معلم، وذلك لسد العجز في المدرسين الذي تعاني منه الوزارة.

وفيما يتعلق بالتشريعات أشارت النائبة إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم بمساهمات واجتهادات مهمة في مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك لأهمية وجود المجالس المحلية، هذا فضلا عن مشروع قانون الإيجارات القديمة، وذلك للعمل على وضع حلول في التشريع المنتظر لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.

المصرى اليوم

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