أشرف عبدالغفور: «عندنا مجالات تحت خط الفقر منها المسرح والإذاعة»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان أشرف عبدالغفور، سبب ابتعاده عن المسرح، وقال خلال ندوة تكريمه وتوقيع كتابه ضمن فاعليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، السبت، إن بعض المجالات تعاني من افتقار شديد، ومنها المسرح والإذاعة.

وأوضح عبدالغفور، خلال الندوة التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية :«عندنا مجالات تحت خط الفقر، منها المسرح والإذاعة، وتحتاج أن من يعمل فيها لا بد أن يكون لديه كم كبير من العطاء».

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري انطلقت فعالياته يوم 27 سبتمبر وتستمر حتي 9 أكتوبر وكرم خلال حفل افتتاحه الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز وعبدالله غيث، كما كرمت النجمة إلهام شاهين والكاتب بهيج إسماعيل والفنان أشرف عبدالغفور والمخرج اميل جرجس والناقدة آمال بكير والفنان سامي مغاوري، والمهرجان في دورته الرابعة عشرة اختار «الكاتب المسرحي المصري» عنوانًا ومحورًا للدورة الحالية.