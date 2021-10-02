أخبار عاجلة

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال -
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم -
ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا -
قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا -
30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم -
الخارجية: بريطانيا تعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة -
بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أشرف عبدالغفور: «عندنا مجالات تحت خط الفقر منها المسرح والإذاعة»

Print
أشرف عبدالغفور: «عندنا مجالات تحت خط الفقر منها المسرح والإذاعة» أشرف عبدالغفور: «عندنا مجالات تحت خط الفقر منها المسرح والإذاعة»

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان أشرف عبدالغفور، سبب ابتعاده عن المسرح، وقال خلال ندوة تكريمه وتوقيع كتابه ضمن فاعليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، السبت، إن بعض المجالات تعاني من افتقار شديد، ومنها المسرح والإذاعة.

وأوضح عبدالغفور، خلال الندوة التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية :«عندنا مجالات تحت خط الفقر، منها المسرح والإذاعة، وتحتاج أن من يعمل فيها لا بد أن يكون لديه كم كبير من العطاء».

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري انطلقت فعالياته يوم 27 سبتمبر وتستمر حتي 9 أكتوبر وكرم خلال حفل افتتاحه الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز وعبدالله غيث، كما كرمت النجمة إلهام شاهين والكاتب بهيج إسماعيل والفنان أشرف عبدالغفور والمخرج اميل جرجس والناقدة آمال بكير والفنان سامي مغاوري، والمهرجان في دورته الرابعة عشرة اختار «الكاتب المسرحي المصري» عنوانًا ومحورًا للدورة الحالية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا

ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا

قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا

قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا

30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم

30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم