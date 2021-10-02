أخبار عاجلة

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال -
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم -
ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا -
قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا -
30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم -
الخارجية: بريطانيا تعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة -
بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استشاري قلب يكشف: 90% من حالات آلام الصدر التي تأتي الطوارئ ليست جلطات قلب

Print
استشاري قلب يكشف: 90% من حالات آلام الصدر التي تأتي الطوارئ ليست جلطات قلب استشاري قلب يكشف: 90% من حالات آلام الصدر التي تأتي الطوارئ ليست جلطات قلب
أكد ضرورة إجراء تخطيط سريع لتحديد الحالة

استشاري قلب يكشف: 90% من حالات آلام الصدر التي تأتي الطوارئ ليست جلطات قلب

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن 90% من حالات آلام الصدر التي تأتي الطوارئ ليست جلطات قلب، مؤكدًا أن من أبسط حقوق المريض أن تعيد عليه المعلومات التي تم ذكرها من الأطباء حتى يستوعبها المريض.


وتفصيلاً، قال الدكتور النمر عبر حسابه الرسمي في تويتر: "اطمئن ما هو كل ألم في الصدر يعني قلبًا، فأكثر من ٩٠% من حالات الآم الصدر التي تأتي الطوارئ ليست جلطات قلب، ولكن أترك القرار للمختص".


وأضاف: "‏إذا دخل المريض الطوارئ بألم في الصدر فيجب أن يُعمَل تخطيط القلب خلال ١٠ دقائق وإلاّ كان المستشفى مقصراً"، مؤكدًا ‏أنه بعد خروج مريض جلطة القلب من المستشفى يجب أن يكون نشِطاً ويرجع للرياضة اليومية بالتدريج حسب توجيه الطبيب المعالج.


وأشار إلى أنه لا يعود مريض الجلطة الحادة لقيادة السيارة إلا بعد أسبوع من وقت خروجه من المستشفى وحالته مستقرة، ولا يشكل خطراً على نفسه أو الآخرين حسب رأي طبيبه المعالج.


وأضاف الدكتور النمر أنه "‏يقل حدوث الجلطة القلبية مرةً أخرى في من امتنع نهائيًا عن التدخين بنسبة٥٠% خلال سنة واحدة وتنخفض تلك النسبة إلى مستوى غير المدخن خلال سنتين".


وتابع للأطباء "من أبسط حقوق المريض أن تُعِيد عليه المعلومات التي ذَكرتَها حتى يستوعبها وتُعيدها عليه بأكثر من أسلوب وبتوضيح أكثر فهي معلومات في مجالٍ يجهله ويخاف منه وموقفه فيه خوف وقلة تركيز".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد

"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد

الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة

الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة

"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم

"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم

صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات

صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات