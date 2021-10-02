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نائب وزير الاتصالات يكشف تفاصيل وقف خدمات بمنصة الرقمية

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نائب وزير الاتصالات يكشف تفاصيل وقف خدمات التموين بمنصة مصر الرقمية نائب وزير الاتصالات يكشف تفاصيل وقف خدمات بمنصة الرقمية

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كشف المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، عن تفاصيل وقف خدمات بمنصة الرقمية 24 ساعة، مشيرا إلى أن الوزارة اضطرت لوقفها إثر دخول ما يقرب من مليون مواطن في ساعة واحدة لإضافة مواليد جدد، على الرغم إنها محددة للأسر الأولي بالرعاية فقط، حتى أن بعض الطلبات لشخص واحد وصلت إلى 276 طلب، رغم تأكيد المنصة أن الطلب لا يتوافر به الشروط اللازمة.

وأضاف «العطار»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنة تم وقف خدمات التموين لحماية المنظومة حتى لا تؤثر على باقي الخدمات بسبب الضغط الشديد على المنصة لسوء الاستخدام، إلا أن الخدمات عادت لطبيعتها مرة أخرى ما عدا خدمتي «ضم أفراد أسرتي» و«إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا» لأسباب خاصة بالضغط الشديد على البوابة لعدم فهم البعض لطبيعة تلك الخدمات.

وشدد العطار، على انتظام العمل بمنصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، ولا صحة لتوقف الخدمات الحكومية، والتي ارتفع عدد مستخدميها لما يزيد عن 3 ملايين عميل، منوها بارتفاع عدد مستخدمي «منصة مصر الرقمية» والطلبات والخدمات المتاحة من خلالها، حيث تعمل على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية أونلاين من مكان واحد، والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجريبيا في أغسطس 2020.

المصرى اليوم

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