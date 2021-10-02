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وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش

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وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش

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وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم السبت، فريق طبي من المعهد القومي للقلب بالقاهرة، لتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة.

أكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن الفريق يضم استشاري قلب وأوعية دموية وإخصائي قلب وفني أشعة وإخصائي تمريض، لافتًا إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب.

من جانبه قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إن الفريق الطبي متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم بوحدة قسطرة القلب التي تم افتتاحها في مستشفى العريش العام، حيث إنها مجهزة على أعلى مستوى.

وأضاف صلاح أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء، والمعهد القومي للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي عن طريق أطباء المعهد.

المصرى اليوم

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