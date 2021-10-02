بتكلفة 571.7 مليون جنيه.. تبطين 287 كم من الترع ببني سويف

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، الذي يستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، بجانب العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده المهندس جمال عبدالفتاح الباز، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببنى سويف، بشأن مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال، التي تم الانتهاء منها بكل مركز أومدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وقال المحافظ إنه يجرى العمل في تنفيذ 30 عملية، حيث تم الانتهاء من تبطين 287 كم بتكلفة 571.7 مليون جنيه، من مستهدف 300 كم في المرحلة الأولى، حيث يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 645 كم تقريباً بتكلفة تقدر بنحو مليار و620 مليون جنيها، تخدم 192 ألفا و594 فداناً من خلال 133 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 474.1 كم بزمام 147 ألفا و417 فداناً باعتمادات تزيد على مليار و101 مليون جنيها، فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 170 كم تخدم زمام 45 ألفا و177 فدانا.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة،حيال مواجهة التعديات في مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية،لافتا إلى القرار الذي أصدره برقم 784 لسنة 2021 بتشكيل لجنة «برئاسة نائبه السيد بلال حبش» ،تختص بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمشروعات، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات ورصد أية معوقات قد تواجه سير الأعمال لسرعة تذليلها وتوفير البدائل المناسبة.