حملات ميدانية لرفع الإشغالات وتطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات بالإسماعيلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لحى ثان بمحافظة الإسماعيلية بتنفيذ حملة لرفع الاشغالات بعدة مناطق بالحى منها شارع الغابة والثلاثينى والمستشفى.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد ٤٥٠ كرسي وعدد ٥ كرفانات وعدد ٥٥ ترابيزة وعدد ٨ ثلاجات وعدد ٥ عربات لعب أطفال وعدد ١٠ استاند

وتم تشميع وإغلاق عدد ١٩ محال لمخالفتهم لترخيص مزاولة المهنة وإزالة عدد ٥ تاندات.

كما قامت الوحدة المحلية لحى ثالث بتنفيذ حملة على مناطق متفرقة بالحى منها طريق صبرى مبدى وطريق نادى الكهرباء ومحيط مديرية التنظيم والإدارة وكذا نقابة الزراعيين حيث قامت بإغلاق وتشميع عدد واحد محل لمزاولته لنشاط بدون ترخيص بالإضافة إلى مصادرة عدد ٢٠ شيشة و١١ ثلاجة عرض و١٠ استاند و٧ سبت عرض و٢٠ كرسي بلاستيك. كما تم إزالة عدد ٥ تاندات معيقة لطريق المشاه وتم تحرير عدد ١١ محضر .

كما قامت الوحدة المحلية لحى اول بشن حملة تمشيطية لإزالة ورفع الاشغالات من الممشي السياحى بطريق البلاجات وذلك حفاظا على الممشي من أية اشغالات باعتباره متنفس للمواطنين.

وقد شدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والاحياء والمدن بتكثيف الحملات المرورية على المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والورش المقلقة للراحة للتأكد ومتابعة تطبيق المواعيد الشتوية للغلق.