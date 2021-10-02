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الجزائر توضح حقيقة مطاردة قواتها البحرية غواصة إسرائيلية

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الجزائر توضح حقيقة مطاردة قواتها البحرية غواصة إسرائيلية الجزائر توضح حقيقة مطاردة قواتها البحرية غواصة إسرائيلية

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نفت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، تقارير إعلامية أفادت بأن غواصة جزائرية طاردت أخرى إسرائيلية قبالة المياه الإقليمية الجزائرية تزامنا مع تنفيذ مناورات بحرية.

وقالت الوزارة في بيان إن «بعض المواقع الإلكترونية وعناوين الصحافة الوطنية تداولت خبرا مفاده أن غواصات تابعة لقواتنا البحرية رصدت وطاردت غواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية الوطنية تزامنا مع تنفيذ تمرين بحري مركب (الردع 2021)، يومي 29 و30 سبتمبر 2021 على مستوى مضلع الرمي البحري التابع للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية بمشاركة عدة وحدات عائمة لقواتنا البحرية».

وأضافت أن «وزارة الدفاع الوطني تكذب بصـفة قطعية مجمل هذه الأخبار التي تم تداولها من قبل هذه الوسائل الإعلامية، وتؤكد أن التمرين البحري المذكور والذي تم تنفيذه بنجاح كبير من طرف طاقم الغواصة (جرجرة)، لم يسجل خلاله أي حادث يذكر، بما في ذلك الحادثة التي تطرقت إليها هذه الوسائل الإعلامية».

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام الوطنية إلى «التقرب من مصالحنا المختصة قصد التحقق من صحة مثل هذه الأخبار قبل نشرها تفاديا لتغليط الرأي العام».

المصرى اليوم

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