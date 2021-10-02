رسالة سامية ومهنة عظيمة.. إلهام شاهين: والدي رفض دخولي «الفن» ولكني تمسكت برأيي

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علقت الفنانة إلهام شاهين، على الهجوم الذي تعرضت له بعد تصريحها الأخير بأن والدها كان يخشى عليها من الاختلاط، لذلك ألحقها بجامعة الأزهر.

وقالت شاهين، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أنا متعجبة من هذا الهجوم، فكل ما قلته واقع، وليس رأيا شخصيا، فوالدي كان بالفعل يخشى عليَّ من الاختلاط، لذلك منذ بداية دراستي وأنا ألتحق بمدارس للبنات فقط».

ووصفت شاهين من سخروا منها على مواقع التواصل الاجتماعي بقولها: «ناس فاضية عايزة تتسلى»، مشيرة إلى أن والدها كان عنيداً، وكانت دائما تختلف معه، وكان يحترم رأيها، ولفتت إلى أن والدها حينما وجدها مصرة على ترك كلية البنات التابعة لجامعة الأزهر، نزل على رغبتها، وسحب أوراقها.

وأوضحت أن والدها كان رافضاً دخولها مجال الفن، ولكنها تمسكت برأيها، لأنها ترى أن الفن رسالة سامية ومهنة عظيمة، وقالت إنه لم يقف أمام رغبتها رغم غضبه.