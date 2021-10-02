أخبار عاجلة

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال -
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم -
ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا -
قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا -
30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم -
الخارجية: بريطانيا تعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة -
بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

رسالة سامية ومهنة عظيمة.. إلهام شاهين: والدي رفض دخولي «الفن» ولكني تمسكت برأيي

Print
رسالة سامية ومهنة عظيمة.. إلهام شاهين: والدي رفض دخولي «الفن» ولكني تمسكت برأيي رسالة سامية ومهنة عظيمة.. إلهام شاهين: والدي رفض دخولي «الفن» ولكني تمسكت برأيي

لاقتراحات اماكن الخروج

علقت الفنانة إلهام شاهين، على الهجوم الذي تعرضت له بعد تصريحها الأخير بأن والدها كان يخشى عليها من الاختلاط، لذلك ألحقها بجامعة الأزهر.

وقالت شاهين، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أنا متعجبة من هذا الهجوم، فكل ما قلته واقع، وليس رأيا شخصيا، فوالدي كان بالفعل يخشى عليَّ من الاختلاط، لذلك منذ بداية دراستي وأنا ألتحق بمدارس للبنات فقط».

ووصفت شاهين من سخروا منها على مواقع التواصل الاجتماعي بقولها: «ناس فاضية عايزة تتسلى»، مشيرة إلى أن والدها كان عنيداً، وكانت دائما تختلف معه، وكان يحترم رأيها، ولفتت إلى أن والدها حينما وجدها مصرة على ترك كلية البنات التابعة لجامعة الأزهر، نزل على رغبتها، وسحب أوراقها.

وأوضحت أن والدها كان رافضاً دخولها مجال الفن، ولكنها تمسكت برأيها، لأنها ترى أن الفن رسالة سامية ومهنة عظيمة، وقالت إنه لم يقف أمام رغبتها رغم غضبه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا

ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا

قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا

قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا

30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم

30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم