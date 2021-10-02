«لازم يكون عندنا مسارح».. أشرف عبدالغفور يثير الجدل: وزارة الثقافة أهم من التعليم والصحة

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تمنى الفنان أشرف عبدالغفور، خلال ندوة توقيع كتابه ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14 بأن وزارة الثقافة تصبح لها الأولوية عن وزارة التعليم، قائلاً: «هي الوزارة الأولى قبل وزارة التعليم والصحة».

تابع: «لازم يكون عندنا مسارح مجهزة بتجهيزات حديثة، عشان تساعد هؤلاء المبدعين يبرزوا إبداعتهم، مش هنظل نشتغل في النطاق المحدود اللي إحنا فيه، وإحنا راضين وقانعين ونقول لا إحنا مسارحنا مجهزة، لا إحنا مسارحنا مش مجهزة تجهيزات التي تواكب العصر الحديث الذي يتطور كل ثانية».

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري انطلقت فعالياته يوم 27 سبتمبر وتستمر حتى 9 أكتوبر وكرم خلال حفل افتتاحه الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز وعبدالله غيث، كما كرمت النجمة إلهام شاهين والكاتب بهيج إسماعيل والفنان أشرف عبدالغفور والمخرج اميل جرجس والناقدة آمال بكير والفنان سامي مغاوري، والمهرجان في دورته الرابعة عشرة اختار «الكاتب المسرحي المصري» عنوانًا ومحورًا للدورة الحالية.