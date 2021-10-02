خبيرة تغذية تحذر مريض السمنة: خد بالك أنت معرض للإصابة بهذه الأمراض

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الشاب الذي يعاني من مرض السمنة قد يتعرض للتنمر، خاصة أن السمنة تزيد من العمر، خلاف أن مريض السمنة قد يعاني من تبعات مرض السمنة مع تقدم العمر من خلال الإصابة بالكثير من الأمراض.

وحذرت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، مريض السمنة من زيادة الوزن، قائلة: «خد بالك أنت معرض للإصابة بتبعات ما بعد السمنة من خلال الإصابة بالكثير من الامراض، انت أول شخص معرض للإصابة بالسكر أو الضغط أو الكوليسترول».

ولفتت إلى أن سلوكيات مرضى السمنة تعتبر واحدة خاصة شباب الجامعة، مثل تناول المياه الغازية أو الوجبات السريعة أو الشكولاتات، معقبة: «كل هذه السلوكيات خاطئة وتفاقم من مخاطر السمنة».