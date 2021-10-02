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76 منحة دراسية مجانية جديدة للطلاب المتفوقين بشمال سيناء

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76 منحة دراسية مجانية جديدة للطلاب المتفوقين بشمال سيناء 76 منحة دراسية مجانية جديدة للطلاب المتفوقين بشمال سيناء

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أعلنت محافظة شمال سيناء عن توفير عدد 76 منحة دراسية مجانية لطلاب محافظة شمال سيناء المتفوقين والحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة، وذلك للدراسة في فرعي القنطرة شرق والعريش بجامعة سيناء الخاصة.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن هناك عدد 76 منحة مقدمة من جامعة سيناء الخاصة بواقع عدد 15 منحة للدراسة في كلية الهندسة بالعريش، عدد 5 منح أخرى للدراسة في كلية طب الأسنان بالعريش، عدد 10 منح للدراسة في كلية الصيدلة بالعريش، عدد 1 منحة أخرى للدراسة في كلية العلاج الطبيعى بالقنطرة شرق، عدد 15 منحة في كلية العلام بالعريش، عدد 15 منحة للدراسة في كلية تكنولوجيا المعلومات، عدد 15 منحة للدراسة في كلية ادارة الاعمال بالعريش.

وأضاف أن من بين شروط الحصول على المنحة، أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة أو الازهرية العام الدراسى 2021 / 2020، وأن يكون من ابناء سيناء أو المقيمين بها اقامة دائمة، وأن يكون حاصلا على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من شمال سيناء، وأن لا يكون مقدمًا في أي منحة أخرى لهذا العام.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تلقى الطلبات الخاصة بالمنحة في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة بالعريش خلال مواعيد العمل الرسمية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 3 اكتوبر وحتي الاحد الموافق 10 اكتوبر الجاري.

أشار إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هي صورة شهادة الميلاد ( الرقم القومى )، صورة بطاقة الرقم القومى، مستخرج من الشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية، صورة من شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية للاطلاع عليها .

المصرى اليوم

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