رئيس مدينة بني سويف بتابع مشكلات المواطنين بمجلس قروي تزمنت الشرقية

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كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والتلاحم مع المواطنين ، للتعرف عن قرب على مشاكلهم وشكواهم ، والاستماع لمقترحاتهم بشأن تطوير مستوى الخدمات والمرافق الحيوية ، بجانب الوقوف على جهود التنمية ودعم الأنشطة الاقتصادية بالقرى ، بما يساهم في تحسين جودة ومستوى معيشة المواطنين بالريف ، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المتواصل للارتقاء بمستوى الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي ويومي.

وفي هذا السياق، عقد المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، لقاءً مفتوحا مع القيادات الطبيعية بمجلس قروي تزمنت الشرقية في حضور القيادات التنفيذية المختصة لمناقشة المشكلات والشكاوى والوصول لحلول أو بدائل مناسبة.

وتضمنت الشكاوى والمطالب والمقترحات قطاعات خدمية عديدة منها: الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطرق وبعض الشكاوى الخاصة ببعض المعاملات الحكومية بالمراكز التكنولوجية وغيرها.